Tegeltija i ambasador Japana razgovarali o rezultatima rada UIO BiH

Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) danas je posjetio ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Toshihiro Aiki, gdje je sa direktorom Uprave Zoranom Tegeltijom razgovarao o aktivnostima i rezultatima rada Uprave za indirektno oporezivanje, s posebnim osvrtom na ostvarene rezultate u toku 2025. godine.

Direktor UIO Zoran Tegeltija upoznao je ambasadora Japana sa najznačajnijim dostignućima Uprave, istaknuvši da je u 2025. godini zabilježen rekordan iznos prikupljenih prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 12,2 milijardi KM, što predstavlja najvažniji doprinos stabilnosti javnih finansija u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je naglašeno da su ostvareni rezultati plod kontinuiranog unapređenja rada Uprave, jačanja poreske discipline, efikasnijeg nadzora, modernizacije informacionih sistema, kao i posvećenosti zaposlenih u izvršavanju zakonom propisanih nadležnosti. Takođe su predstavljene i ostale aktivnosti UIO, uključujući borbu protiv sive ekonomije, unapređenje poreskih i carinskih procedura, olakšavanje trgovine i jačanje saradnje sa drugim domaćim i međunarodnim institucijama.

Ambasador Japana izrazio je interesovanje za rad i organizaciju Uprave za indirektno oporezivanje, te je pohvalio ostvarene rezultate i napore koji se ulažu u jačanje institucionalnih kapaciteta i transparentnosti rada.

Sagovornici su istaknuli značaj međunarodne saradnje i razmjene iskustava, naročito u oblasti modernizacije poreskih i carinskih sistema.

Na kraju sastanka, izražena je spremnost za nastavak dobre saradnje i dijaloga, uz zajedničku ocjenu da stabilan i efikasan sistem indirektnog oporezivanja ima ključnu ulogu u ekonomskom razvoju i finansijskoj stabilnosti Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz UIO BiH.