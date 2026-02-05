Nastavak pregovora o EES-u: Profesionalni vozači traže olakšice, EU nudi dijalog

Nakon višednevnih blokada graničnih prijelaza koje su organizovali profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, potvrđeno je da će se pregovori sa državama Zapadnog Balkana nastaviti.

Ovu informaciju saopćila je Evropska komisija (European Commission), a cilj razgovora je ublažavanje negativnih posljedica koje bi uvođenje šengenskog sistema ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) moglo imati na vozače angažirane u međunarodnom drumskom prijevozu robe.

Na online sastanku održanom 3. februara 2026. godine okupili su se predstavnici Evropske komisije, ministri saobraćaja zemalja regije te relevantne transportne organizacije. Tokom razgovora postignut je zajednički stav da postoji hitna potreba za prelaznim rješenjima koja bi omogućila nesmetano obavljanje transportnih zadataka, bez rizika od kršenja novih i strožijih pravila boravka unutar šengenskog prostora, prenosi portal Trans.info.

Učesnici sastanka ukazali su na zajedničke probleme s kojima se suočava regija, posebno naglašavajući snažnu zavisnost ekonomija Zapadnog Balkana od cestovnog transporta i tranzita kroz države Evropske unije (European Union). Također je istaknuto da postoji realna opasnost od ponovnih blokada granica ukoliko se u kratkom roku ne ostvari vidljiv napredak u pregovorima.

Ministrica evropskih poslova Crne Gore, Maida Gorčević, ukazala je na specifičnost situacije, poručivši:

- Crna Gora u potpunosti razumije važnost migracione politike EU, ali u ovom slučaju govorimo o jasno definiranoj i ograničenoj brojci profesionalnih vozača. Ovi ljudi ne predstavljaju nikakav migracioni rizik. Zato smo spremni aktivno doprinijeti razvoju konkretnih i primjenjivih rješenja, uz puno poštovanje pravnih tekovina EU."

EES kao povod za proteste

Profesionalni vozači iz četiri zemlje regije izrazili su nezadovoljstvo pravilom koje ograničava boravak u šengenskom prostoru na maksimalno 90 dana u okviru perioda od 180 dana. Prema njihovim tvrdnjama, takvo ograničenje nije dovoljno za redovno i zakonito obavljanje međunarodnih transportnih poslova.

Blokade graničnih prijelaza trajale su nekoliko dana i dovele do ozbiljnih zastoja u prometu robe između regije i EU, uzrokujući značajne gubitke logističkim i transportnim kompanijama.

Transportna udruženja upozoravaju da bi primjena EES-a direktno ugrozila radnu sposobnost velikog broja vozača. S obzirom na to da je puna implementacija sistema planirana do 9. aprila 2026. godine, naglašava se potreba za modelom koji bi, primjerice, omogućio završetak već započetih vožnji bez izricanja sankcija.

Formiranje tehničke radne grupe

Iako većina država članica EU trenutno ne pokazuje spremnost za izmjene šengenskih pravila niti za uvođenje posebnih izuzetaka, Evropska komisija je iskazala spremnost da rješenja traži unutar postojećeg pravnog okvira. Cilj takvog pristupa je sprječavanje poremećaja u lancima snabdijevanja i očuvanje regionalne trgovine.

Među ključnim zaključcima sastanka istaknuto je sljedeće:

Puna primjena: Potvrđeno je da će sistem ulaska i izlaska biti u potpunosti implementiran do aprila 2026. godine.

Stroga kontrola: Svaki prelazak vanjskih granica bit će evidentiran, uz dosljednu primjenu pravila 90/180.

Radna grupa: Već naredne sedmice planirano je održavanje sastanka tehničke radne grupe na nivou EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Zadatak ove grupe bit će analiza detaljnih statističkih podataka o broju profesionalnih vozača i njihovim obrascima boravka unutar EU. Predstavnici Evropske komisije jasno su poručili da ne postoje brza rješenja, ali da su spremni na ubrzan i strukturiran dijalog.

Za logističke i transportne kompanije to znači da se moraju pripremiti za nove granične procedure u skladu s EES režimom. Održivost i stabilnost lanaca snabdijevanja između EU i Zapadnog Balkana u velikoj mjeri zavisit će od uspješnosti pronalaska ovog prelaznog modela. Rasprava o EES-u još jednom je pokazala koliki utjecaj nove regulative EU imaju na planiranje ruta, organizaciju rada i ukupne troškove u prekograničnom transportu.