Ekonomija BiH je u blokadi, izvoz i uvoz roba paraliziran, a štete izazvane opravdanom pobunom prijevoznika nadležne institucije ni za prethodna dva dana ne mogu da izračunaju.

Zna se samo toliko da će biti višemilionske, ali i da duge kolone kamiona na granici s Hrvatskom najavljuju moguće nestašice proizvoda koji nam stižu na točkovima, iz uvoza.

Stoje i isporuke bh. proizvoda za strateški važno evropsko tržište, na koje odlazi ubjedljivo najveći dio našeg izvoza, pa finansijske posljedice kašnjenja u isporukama i mogućih gubitaka poslova, ako blokade potraju, niko u državi ne može izračunati.

Dok se prijevoznici pripremaju za duži boravak na granicama, zvaničnici ove zemlje se gotovo i ne oglašavaju. Oni koji istupe u javnosti čine to samo da bi stvorili privid da nešto pokušavaju.

Nema vanrednih sjednica Vijeća ministara BiH, PSBiH, entitetskih vlada, nema inicijativa prema Briselu ili državama regiona. Njihove glave su u pijesku najmanje godinu otkako vlasnici kompanija i profesionalni vozači, koji na svojim plećima i karoserijama nose gotovo 94 posto ukupnog prometa roba u BiH, upozoravaju na neravnopravan položaj u zemljama EU.

Sve je u skladu s već izrečenom konstatacijom jednog od zvaničnika, da će se problemi prijevoznika iz BiH riješiti čim ova zemlja postane članica EU. Čekajući domaće vlasti da nas dovedu do tog cilja u Evropu će, na točkovima, pa i pješice, prije ući i vozači, i kamioni, i većina stanovnika ove nesretne zemlje.

Članovi skupštine Logistike BiH traže zajedničko djelovanje Ministarstava transporta, sigurnosti i vanjskih poslova, te kompletnog Vijeća ministara BiH. Od Edina Forte, Ivice Bošnjaka, Elmedina Konakovića, Borjane Krišto i ostalih očekuju da ne prebacuju odgovornost i ne kupuju vrijeme. Međutim, prijevoznika nema na dnevnom redu Vijeća ministara na čelu s Krišto, na prijemu za diplomate nije ih spomenuo ni Konaković, koji se s neuporedivo više žara bavi sporom BH Telecoma i TV Hayat, dok Forto nudi inicijative kako doći do rješenja, ali ih umjesto u Brisel šalje potpredsjedniku Vlade Hrvatske?!

Dok vladajuća garnitura ponovo demonstrira dezorijentiranost, nesposobnost i snishodljivost, a opozicija pokušava u mutnom uloviti nove poene, građani s pravom moraju biti zabrinuti zbog posljedica.