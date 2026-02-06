Američka ambasada objavila video: Prvi višenamjenski helikopter za MUP KS spreman za isporuku

Proizveden u saveznoj državi Tennessee

Dž. R.

6.2.2026

Povodom nabavke prvog višenamjenskog helikoptera za Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, oglasila se američka ambasada u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama.

Kako su naveli, helikopter je proizveden u saveznoj državi Tennessee i već je spreman za isporuku Bosni i Hercegovini. Riječ je o letjelici američkog proizvođača Bell Textron Inc., koja će, prema saopćenju, uvesti američku inženjersku stručnost, visoke sigurnosne standarde i pouzdanost u misije u kojima minute spašavaju živote.

U pogonima kompanije Bell, tim je ugostio delegaciju Kantona Sarajevo i predstavio mogućnosti koje će ovaj helikopter donijeti zajednici, uključujući sigurnije nebo, brže akcije traganja i spašavanja, podršku vatrogascima i policiji, kao i ključnu medicinsku evakuaciju u situacijama kada je svaka sekunda važna.

Američka ambasada ističe da je riječ o konkretnom primjeru kako izvoz iz Sjedinjenih Američkih Država povezuje vrhunsku tehnologiju s partnerima, podržava visoko kvalificirana radna mjesta u SAD i doprinosi sigurnijim zajednicama u obje zemlje.

Objava je završena porukom da ovakva saradnja doprinosi tome da obje zemlje budu „sigurnije i prosperitetnije zajedno“.

# HELIKOPTER
# AMERIČKA AMBASADA
# MUP KS
