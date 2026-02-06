Ko su novi članovi NO Aerodroma Sarajevo: Godinjak povezan s Delićem i Dobro.ba, Popovac-Behmen iz kvote SDP-a

U Nadzornom odboru su od ranije ostali Vlado Džoić (iz kvote HDZ-a) i Adil Halilović (Snaga naroda)

S. S.

6.2.2026

Vlada FBiH je na današnjoj telefonskoj sjednici dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbra JP Međunarodni aerodrom Sarajevo do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Odlukom su za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora imenovani Faris Godinjak, Mirela Kapetanović i Ajla Popovac Behmen.

Faris Godinjak je izabran iz kvote NiP-a, a riječ je o pravniku i dugogodišnjem uposleniku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a od 2023. gdoine je šef Odsjeka za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu i zaštitne mjere u Sektoru za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Jednu godinu je radio i u CEFTA-i, a blizak je udruženju Dobro.ba, kao i većina kadrova NiP-a iz Sarajeva, a čiji je jedan od osnivača Adnan Delić.

Ajla Popovac-Behmen je imenovana iz kvote SDP-a. Trenutno je savjetnica zamjenika ministra finansija i trezora BiH Muhameda Hasanovića, a prije toga je radili i kao tehnički sekretar istog zamjenika ministra. Ranije je radila u nekoliko privatnih kompanija. Po struci je bachelor uprave, a zvanje je stekla na Fakultetu za upravu u Sarajevu.

Mirela Kapetanović je imenovana iz kvote Naše stranke, a o njoj nije javno dostupno više informacija.

U Nadzornom odboru su od ranije ostali Vlado Džoić (iz kvote HDZ-a) i Adil Halilović (Snaga naroda).

