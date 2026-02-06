Ko su novi članovi NO Aerodroma Sarajevo: Godinjak povezan s Delićem i Dobro.ba, Popovac-Behmen iz kvote SDP-a

Vlada FBiH je na današnjoj telefonskoj sjednici dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbra JP Međunarodni aerodrom Sarajevo do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Odlukom su za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora imenovani Faris Godinjak, Mirela Kapetanović i Ajla Popovac Behmen.

Faris Godinjak je izabran iz kvote NiP-a, a riječ je o pravniku i dugogodišnjem uposleniku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a od 2023. gdoine je šef Odsjeka za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu i zaštitne mjere u Sektoru za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.