Oglašen javni poziv za eksproprijaciju nekretnina: Je li američki interes ubrzao projekt Jadransko-jonske autoceste

Iako je Vlada FBiH još 30. juna 2022. godine donijela takvu odluku, s obzirom na to da je od tada protekao rok od dvije godine u kojem je bilo potrebno pokrenuti postupak eksproprijacije, bilo je potrebno donijeti novu oduku kako bi se omogućilo pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.

Iz ove javne kompanije su podsjetili da je Federalna vlada u novembru 2024. godine utvrdila javni interes za izgradnju JJAC kroz BiH, dionicu Počitelj - Stolac.

Da aktivnosti u vezi s projektom izgradnje Jadransko-jonskog koridora, odnosno autoceste (JJAC) kroz BiH nisu stale, pokazuje informacija da su iz JP „Autoceste FBiH“ objavili javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina na području Čapljine i Stoca.

Tako se raspisani poziv odnosi na vlasnike nekretnina u katastarskim općinama Ševaš Njive, Počitelj, Domanovići, Hotanj i Opličići, koje se nalaze na području grada Čapljine, te Prenj, Bjelojevići, Burmazi i Kruševo koje pripadaju gradu Stocu.

Vlasnici nekretnina se pozivaju radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje Jadransko-jonske autoceste, dionica Počitelj – Stolac.

Jedan od prioriteta

JJAC je, inače, označen kao jedan od prioritetnih infrastrukturnih projekata za BiH. Ovaj koridor, ukupne dužine gotovo 1.100 kilometara, prolazi kroz sedam zemalja, kako je to načelno dogovoreno u Briselu i kreće od Trsta u Italiji, prolazi kroz Sloveniju, Hrvatsku, BiH, Crnu Goru, Albaniju i završava u Grčkoj.

Kroz BiH je predviđena trasa u dužini od 102 kilometra, počevši od čvorišta s Koridorom 5C u Počitelju, potom preko drugih dijelova Čapljine, Stoca, Neuma, Ravnog, Ljubinja i Trebinja do spojne tačke s Crnom Gorom

Interes za projekte

Zanimljivo je da je javni poziv raspisan nakon informacije o tome da je američka kompanija „Bechtel“ zainteresirana za gradnju dionice koja je predmet eksproprijacije, a što je početkom sedmice na pres-konferenciji obznanio predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Kako je tada naveo Čović, „Bechtel“ je pokazao interes za infrastrukturne projekte na području Hercegovine, uključujući trasu između Konjica i Aerodroma Mostar, ali i za autoput koji bi povezao BiH s Crnom Gorom u okviru Jadransko-jonskog koridora.