Uspješna promocija Sarajeva i Bosne i Hercegovine na sajmu EMITT u Istanbulu

Turistička zajednica Kantona Sarajevo nastupila je na ovogodišnjem sajmu EMITT (East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition), a radi se o jednom od najvećih i najuticajnijih turističkih sajmova u svijetu i ključna je poslovna platforma za globalnu turističku industriju.

Sajam u Istanbulu od 5. do 7. februara 2026. okupio je svjetske destinacije, turoperatore, turističke organizacije, agencije, hotele i druge aktere iz sektora turizma, s ciljem da omogući nove poslovne kontakte, saradnju i promociju ponuda, saopćeno je iz TZKS.

Na štandu Turističke zajednice Kantona Sarajevo zajedno su, između ostalih, nastupili predstavnici turističkih zajednica, hotelijera i turističkih agencija, među kojima su; Turistička zajednica grada Mostara, hoteli Ilidža, Swissotel Sarajevo, Movenpick, Hills, Hollywood, Monti hotel spa wellness, Ibis Styles, Balkan travel services, Akdeniz Travel Agency...

Turisti iz Turske su vrlo značajna ciljna grupa za turizam u Kantonu Sarajevo budući da su među najbrojnijim stranim gostima, ostvaruju veliki broj noćenja i značajno doprinose rastu turističkog prometa.

Na ovogodišnjem sajmu Turistička zajednica Kantona Sarajevo dobila je počasnu nagradu EMITT 2026. za dugotrajno učešće na ovom prestižnom turističkom događaju.

Sajam EMITT je globalna platforma koja povezuje profesionalce iz turističke industrije širom svijeta, a prethodna izdanja, npr. 2025. godine pokazala velika interesovanja turoperatera iz SAD-a, UK, Njemačke, Francuske, Italije, Kanade, Švicarske i drugih zemalja. Na sajmu je učestvovalo više od 100 zemalja, sa više od 650 izlagača i više od 23.700 posjetilaca.