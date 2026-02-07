Analitičari o šamaru bh. vlastima iz Vašingtona: Dodik opasno gazi, Trojka vergla uprazno

Potcjenjivanje, podsmijavanje ili šutnja jedine su reakcije iz probosanskih stranaka na posjetu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, v.d. predsjednice RS Ane Trišić-Babić i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Vašingtonu i susrete s veoma važnim ljudima u administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump). Od sankcija do vrha Osim prisustva Molitvenom doručku, oni su se, pored ostalih, susreli sa predsjedavajućim Predstavničkog doma Kongresa Majkom Džonsonom (Mike Johnson), ministrom odbrane Piterom Hegsetom (Peter Hegseth), Trampovim bivšim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Majklom Flinom (Michael Flynn), dok je Cvijanović ranije imala sastanke i s ministrom trgovine SAD Hauardom Latnikom (Howard Lutnick) te republikanskom kongresmenkom Anom Paulinom Lunom (Anna).

Bez obzira na to da li se ovakvi susreti dešavali na hodnicima ili kabinetima, Dodik je za manje od godinu prešao put od političara pod američkim sankcijama do zvaničnika u društvu najutjecajnijih ljudi u SAD, pa se s pravom postavlja pitanje čemu ćemo svjedočiti za godinu, uz njegovo intenzivno lobiranje za RS i nemoć i pasivnost Sarajeva.

- Kada se desilo da se bilo kakav bh. ili zapadnobalkanski zvaničnik ili vlada sastane s ovoliko visokorangiranih američkih zvaničnika, kao što su Dodik i Cvijanović u posljednjih par dana?! I ako hoćemo da kažemo da su sastanci s Džonsonom ili Hegsetom bili tek neko rukovanje u prolazu, ipak smo imali i formalne sastanke s Latnikom i još nekim izuzetno važnim ljudima. Ovo je kategoričan diplomatski uspjeh i diplomatska pobjeda za Dodika – komentirao je za “Avaz” politolog i politički analitičar, saradnik New Lines instituta u Vašingtonu Jasmin Mujanović.

Smatra da su pokušaji da se posjeta zvaničnika iz RS predstavi drugačije opasni po BiH, jer je važno da javnost i zvaničnici ove zemlje “pogledaju surovoj realnosti u lice”, te da se pokrene ozbiljna rasprava čemu ovo vodi. - Kakav je njihov plan, postoji li uopšte, jer očigledno su u ovom momentu BiH i te patriotske opcije doživjeli potpuni diplomatski i politički kolaps. Na stranu što Dodik nije na nekoj zvaničnoj poziciji osim predsjednika SNSD-a – to se donekle može smatrati nekom pobjedom – ipak je on s ovim uzvratio udarac deset puta jače. Prioriteti vanjske politike moraju biti vraćanje američkih i proširenje evropskih sankcija za Dodika i iznalaženje pravnog puta da se on makne s pozicije lidera stranke, jer to mu omogućava ključne finansijske i političke resurse – ističe Mujanović. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Elvis Fejzić u zaokretu SAD prema Dodiku vidi primjer koliko politika može biti nedosljedna i spekulativna, pa da osuđeni i sankcionirani političar dobije oprost i ranijih grijeha.

