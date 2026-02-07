Asocijacija mladih SDA o Dodikovom sramotnom intervjuu: Poljubac koji su Dodiku dali Nikšić, Konaković i Forto nije proizveo čaroliju

Oni koji još vjeruju u diplomatsku sposobnost i lobističku moć Elmedina Konakovića, mogli bi osvanuti u balkanskom Donbasu, poručili su

M. Až.

7.2.2026

Asocijacija mladih SDA BiH oglasila se saopćenjem nakon sramotnog intervjua o Milorada Dodika za američki konzervativni kanal Lindell TV, čiji je vlasnik poznati Trumpov saveznik Mike Lindell, u kojem je iznio niz kontroverznih tvrdnji o Bošnjacima i historijskim događajima u BiH.

- Bajka u kojoj princeza poljubi žapca i pretvori ga u princa, podsjeća na priču o lažnoj političkoj transformaciji Milorada Dodika, u koju nas je uvjeravala Trojka. Poljubac koji su Miloradu Dodiku dali Nermin Nikšić, Elmedin Konaković i Edin Forto nije proizveo čaroliju. Žabac je nasamario "muslimansku reprezentaciju". Oni koji još vjeruju u diplomatsku sposobnost i lobističku moć Elmedina Konakovića, mogli bi osvanuti u balkanskom Donbasu, kojeg u Vašingotnu, svojim islamofobičnim i fašističkim narativom, projektuje Milorad Dodik - navode.

Dodaju da je doskorašnji čovjek s američke crne liste, izolirao propalu bh. diplomatiju aktuelne vlasti.

- Milorad Dodik dočekao je trenutak u kojem će moći urušavati ugled BiH na jednom od politički najuticajnijih mjesta na svijetu. Taj slavodobitni trenutak nije mu donijela promjena globalne paradigme, već tragična sudbina naroda nad kojim je počinjen genocid, a kojeg danas u svijetu predstavljaju Denis Bećirović i Elmedin Konaković - stoji u saopćenju Asocijacije mladih SDA BiH, poručili su.

