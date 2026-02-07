Poznata imena osam smijenjenih članova biračkih odbora u Doboju

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine smijenila je članove biračkih odbora u Doboju, tačnije četiri predsjednika i četiri njihova zamjenika, samo dan prije ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Pet članova CIK-a glasalo je za ovu odluku, dok su dva bila protiv, što su potvrdili na današnjoj hitnoj sjednici kojoj je ovo bila jedina tačka dnevnog reda.

Prema informacijama Srpskainfo, smijenjeni predsjednici biračkih odbora su Dragan Petković, Slobodanka Pajdić, Slaven Subotić i Tatjana Jorgić, dok su njihovi zamjenici Sandra Đukić, Radovan Bjelanović, Sanja Ristikić i Maja Ilić.

Dvojica članova CIK-a bila su protiv smjene iz proceduralnih razloga. Smatrali su da je odluka neprovediva jer se donosi u posljednjem trenutku i da na nju može biti podnesena žalba.

Predsjednik Gradskog odbora SDS-a u Doboju Stefan Gavrić rekao je da su već proveli odluku CIK-a i da smijenjeni predsjednici i zamjenici sutra na izborima neće voditi biračke odbore.

Transparency International u BiH upozorio je CIK BiH da postoje indicije kako je najmanje osam osoba povezano sa SNSD-om imenovano na čelo biračkih odbora u Doboju.

- Riječ je o direktnom kršenju Izbornog zakona BiH, koji jasno propisuje da predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici ne smiju biti uključeni u aktivnosti političkih stranaka - navode iz Transparency Internationala.