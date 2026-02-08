DOK JE RADILA SVOJ POSAO

Napadnuta novinarka u Istočnom Sarajevu: "Oteo mi je telefon s namjerom da ga uništi"

Na ovaj incident reagovala su novinarska udruženja, a oglasila se i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Sanja Vasković. Buka

M. Až.

8.2.2026

Sanja Vasković, novinarka i urednica istraživačkog portala Spin info, napadnuta je danas u Istočnom Sarajevu dok je obavljala svoj posao.

Kako navodi Vaskovićeva, dok je pokušavala snimiti gradilište “Unioteca” u Istočnom Novom Sarajevu prišao joj je Ljubo Sladoje, otac direktora firme, i fizički je napao. Napad se desio kada je novinarka upitala radnike ko je naredio sječu stabala na toj lokaciji.

– Oteo mi je telefon sa namjerom da ga uništi. Srećom, djevojka koja je bila u blizini spriječila ga je u tome. Doslovno me uz pogrdne riječi otjerao sa gradilišta, kada sam ponovo pokušala snimiti, krenuo je trčati za mnom - rekla je Vaskovićeva za Buku.

Ona je dodala da je napad uslijedio nakon što se predstavila, te da je ubijeđena da je napadnuta zbog tekstova koje je ranije pisala.

– Radnici sa gradilišta okrenuli su glavu i pravili se kao da se ništa ne dešava - dodala je Vaskovićeva.

Na ovaj incident reagovala su novinarska udruženja, a oglasila se i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

– Osuđujemo napad na novinarku Sanju Vasković dok je radila istraživanje za svoju priču u Istočnom Sarajevu. Napadi na novinare su napadi na demokratske vrijednosti - navedeno je na zvaničnom profilu EU u BiH.

Iz Delegacije EU su pozvali nadležne vlasti da temeljito istraže incident i ojačaju zaštitu novinara i slobodu medija.

Napad je prijavljen policiji.

# NAPAD
# NOVINARKA
# ISTOČNO SARAJEVO
# SANJA VASKOVIĆ
