Poznata novinarka i bivša parlamentarka se pita: Zar su procedure važnije od života?

Sanela Prašović, nekada poznata novinarka i članica Federalnog parlamenta, ovih je dana prisutna u javnosti po produciranju filma o ubistvu dvojice sarajevskih policajaca. Sada je reagirala na skandal na Bjelašnici, kada zaštitar nije dozvolio prolazak kolima Hitne pomoći sa djetetom koje je bilo životno ugroženo. - Molim studente Odnosa s javnošću da pročitaju pojašnjenje iz OC Bjelašnica o tome zašto čuvar parkinga nije dozvoljavao vozilu hitne pomoći da krene prema Sarajevu dok je u vozilu životno ugroženo dijete. Naime, ovo je primjer kako nikada, ali nikada, odnosi s javnošću ne smiju saopćavati javnosti informacije. Čak i ukoliko to traže šefovi. Saopćenje je nadmeno, hladno, bahato, potpuno bez logike i razložnosti, bez empatije i suosjećanja sa porodicom životno ugroženog djeteta. I nije to samo stvar PR službe već, prije svega, nadređenih koji upravljaju OC Bjelašnica. Njihova odluka da zabrane kretanje vozilu hitne pomoći zbog, kako kažu, čekanja da drugo vozilo hitne pomoći dođe na Bjelašnicu (za svaki slučaj ukoliko se neki skijaš povrijedi) je apsurdna iz milion razloga i to je već predmet za tužilaštvo. Šta su nam zapravo “zabranom kretanja vozila hitne pomoći u kojem traje borba za spas životno ugroženog djeteta” poručili iz OC Bjelašnica?

Objava novinarke Sanele . Screenshot Objava novinarke Sanele . Screenshot

Prije svega, saopćili su nam da su procedure bitnije od života djeteta. Također su poručili i da ih nije briga za životno ugroženo dijete već da im je prioritet da iskomuniciraju “njihove poslovne smjernice i odluke”. Također, poručuju da oni hipotetički određuju prioritete u postupanju i radu (šta ukoliko se povrijedi neki skijaš a nema hitne pomoći) a ne po istinskim događajima. Konačno, iz OC Bjelašnica poručili su da u tom vozilu hitne pomoći možete umirati, njih to ne dotiče niti milimetar. Rampu portir podići neće jer mu šef kaže da čeka drugo vozilo hitne pomoći koje tu mora biti “za svaki slučaj”. Ukratko, slijepo praćenje smjernica umjesto borbe za život djeteta. Da apsurd bude veći u saopćenju kojim se trude pojasniti svoje bahate postupke, iz OC Bjelašnica komuniciraju, kao usput, druge poslovne probleme šta i kako su oni tražili, šta im treba i slično. Ne znam da li je direktor OC Bjelašnica svjestan da je isključivim “proceduralnim razlozima” ugrozio u tim trenucima život druge osobe, konkretno djeteta. Da li je toj osobi koja je direktor jasno da se za to može krivično odgovarati? Na kraju, da li ste ikada čuli ili vidjeli da čuvar parkinga ili bilo tko ne dozvoljava prolaz vozila hitne pomoći dok je u vozilu borba za životno ugroženu osobu? Za što služi hitna pomoć? Za pružanje hitne pomoći zdravstveno ugroženim osobama ili za procedure nekih preduzeća napravljenih po pravilu- nećeš ti nigdje dok ja ne odredim?! I da ne zaboravim, napomena iz saopćenja da je služba hitne pomoći na Bjelašnici tu da bi pomagala skijašima iako oni pomažu svima je vrhunac bahatosti. Jer svojim su postupkom pokazali da postoje bitni i nebitni. U konkretnom slučaju životno ugroženo dijete je bilo manje bitno za OC Bjelašnica. Koliko vam to okrutno zvuči? A tek izgleda?

Nadam se da je dijete danas dobro i stabilnog zdravstvenog stanja. A za ostalo se trebaju pobrinuti policija i tužilaštvo. Da zaključim, služba hitne pomoći pruža hitno potrebnu pomoć. Njihova procjena da dijete mora biti hitno prevezeno u bolnicu je iznad svega. Samo ovdje neko može zaustaviti i spriječiti kretanje vozilu hitne pomoći te potom to pravdati bezobrazno napisanim saopćenjima. Roditeljima djeteta poštovanje na dostojanstvu i miru - navodi ona u svojoj objavi.