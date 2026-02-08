Helez predvodio bh. izaslanstvo na otvorenju Globalne vojne izložbe u Rijadu

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez predvodi izaslanstvo Bosne i Hercegovine, koje je danas sudjelovalo na otvorenju Globalne vojne izložbe u Rijadu u Kraljevini Saudijskoj Arabiji.

Radi se o jednom od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti odbrane i sigurnosti, koji okuplja najvažnije svjetske aktere iz vojne industrije, tehnologije i strateškog planiranja.

Posjetom tom sajmu predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snage BiH prate suvremene trendove u razvoju naoružanja i vojne opreme te, sukladno tome, razmatraju smjerove jačanja vlastitih operativnih kapaciteta BiH i interoperabilnost s partnerskim zemljama i NATO strukturama.

- Sudjelovanje izaslanstva Bosne i Hercegovine na takvom događaju od posebnog je značaja za proces modernizacije Oružanih snaga BiH i njihovo dalje usklađivanje sa suvremenim standardima kolektivne sigurnosti. Boravak na sajmu iskoristio sam i za niz susreta na marginama događaja s najznačajnijim predstavnicima ministarstava odbrane i oružanih snaga partnerskih i prijateljskih zemalja, kao i predstavnicima vodećih svjetskih vojnih industrija. Ti razgovori doprinose jačanju međunarodne suradnje, razmjeni iskustava i učvršćivanju partnerskih i prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na potporu evroatlantskim integracijama i zajedničkim naporima u očuvanju mira i stabilnosti - rekao je tom prigodom ministar Helez.

Nakon današnjeg otvorenja Sajma, u nastavku posjeta Kraljevini Saudijskoj Arabiji, ministra Heleza očekuje intenzivna diplomatska aktivnost. Počinje već od sutra, sastancima s predstavnicima sustava odbrane Kraljevine Saudijske Arabije, kao i drugim međunarodnim predstavnicima u oblasti odbrane i sigurnosti.

U izaslanstvu zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara BiH, ministra Zukana Heleza, su i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ministar energetike FBiH Vedran Lakić i ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Nerin Dizdar, sa suradnicima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MO BiH.