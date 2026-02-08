Vijeće ministara BiH sutra razmatra odluku o usvajanju Programa reformi BiH 2025.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Prijedlog odluke o usvajanju Programa reformi Bosne i Hercegovine 2025., čiji je predlagač Komisija za saradnju sa NATO-om BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine.

Pred ministrima bi se trebao naći i Nacrt ugovora o grantu (Koridor V c Projekat Mostar Sjever - Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan, s Osnovama za zaključivanje Ugovora o grantu.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Politike upravljanja informacionom i kibernetičkom sigurnošću u institucijama BiH za period od 2026. do 2031. godine.

Prijedlog odluke o dodjeli nagrade "Denis Mrnjavac" za promociju tolerancije i nenasilja za 2025. godinu, također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, trebao bi biti razmatran i Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Bit će razmatran i Izvještaj o radu Međudržavne komisije za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji za 2025. godinu.

Ministri bi trebali razmatrati i Zaključak sa vanredne sjednice Predsjedništva BiH održane 7. januara u vezi s Informacijom o mogućem vojnom doprinosu Oružanih snaga BiH misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi.