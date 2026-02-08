REAKCIJA

Cvijanović: Opozicija je bruka Republike Srpske i ponižava vlastite birače

Hvala biračima u Republici Srpskoj koji su prepoznali izdajničku politiku Šmitove koalicije u liku SDS-a i njihovih partnera, poručila je

Željka Cvijanović. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

8.2.2026

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović oštro je kritizirala opoziciju u Republici Srpskoj, poručivši da ona predstavlja bruku i sramotu ovog entiteta, kao i da je sramotno njeno, kako je navela, šurovanje sa sarajevskom čaršijom.

U objavi na društvenoj mreži "X", Cvijanović je posebno izdvojila večerašnje obraćanje Ognjena Bodiroge iz SDS-a, ocijenivši ga sramotnim i ponižavajućim za birače u Republici Srpskoj.

- Ni ponavljanje izbora, ni maltretiranje ljudi, niti lažne optužbe o navodnoj krađi nisu spriječili naše poštene ljude da ponovo izađu na izbore i odbrane volju naroda. Hvala biračima u Republici Srpskoj koji su prepoznali izdajničku politiku Šmitove koalicije u liku SDS-a i njihovih partnera i ukazali povjerenje patriotskoj politici SNSD-a i koalicionih partnera - poručila je Cvijanović.

- Za Branka Blanušu iz SDS-a kampanju su vodili sarajevska politička i medijska čaršija, kao i pojedinci poput Elmedina Konakovića, dok su za Sinišu Karana iz SNSD-a stajali patriote i ljudi Republike Srpske. Hvala svim našim ljudima za još jednu veliku pobjedu. Idemo dalje, za naše ognjište, za mirnu, jaku i stabilnu Republiku Srpsku - napisala je Cvijanović na društvenoj mreži "X".

# SNSD
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
