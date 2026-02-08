Cvijanović: Opozicija je bruka Republike Srpske i ponižava vlastite birače

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović oštro je kritizirala opoziciju u Republici Srpskoj, poručivši da ona predstavlja bruku i sramotu ovog entiteta, kao i da je sramotno njeno, kako je navela, šurovanje sa sarajevskom čaršijom.

U objavi na društvenoj mreži "X", Cvijanović je posebno izdvojila večerašnje obraćanje Ognjena Bodiroge iz SDS-a, ocijenivši ga sramotnim i ponižavajućim za birače u Republici Srpskoj.

- Ni ponavljanje izbora, ni maltretiranje ljudi, niti lažne optužbe o navodnoj krađi nisu spriječili naše poštene ljude da ponovo izađu na izbore i odbrane volju naroda. Hvala biračima u Republici Srpskoj koji su prepoznali izdajničku politiku Šmitove koalicije u liku SDS-a i njihovih partnera i ukazali povjerenje patriotskoj politici SNSD-a i koalicionih partnera - poručila je Cvijanović.