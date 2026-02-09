Crnadak: "Ne smijemo odustati, zbog svih onih koji ne žele da pognu kičmu"

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak danas je u objavi poručio da je u RS-u prisutno, kako tvrdi, „neviđeno gaženje demokratije“, navodeći da su budžet, pravosuđe i javni RTV servis u potpunosti pod kontrolom SNSD-a.

Prema njegovim riječima, opozicija je dužna pokazati odlučnost i preuzeti odgovornost kako bi oslobodila Republiku Srpsku i njen narod.

Naveo je da opozicija do Općih izbora u oktobru mora imati dva cilja. Kao prvo, rekao je da je u martu potrebno postići dogovor "Za budućnost Srpske" o zajedničkim kandidatima za Opće izbore u oktobru.

Dalje, rekao je da je početkom maja potrebno zajednički doći u svaki grad i svako selo u RS-u i "pokazati narodu da smo čvrsti i spremni da mu vratimo slobodu i normalan život".

Upitao se zašto smo, kao narod i kao društvo, dozvolili da bude potpuno normalno da se iz budžeta krade toliki novac i onda šalje na teren kako bi vlast kupovala podršku za naredne izbore?

- Zašto je normalno da kriminalci koji su glasali umjesto porodice Pupac, koja je u to vrijeme bila u Francuskoj, nisu odgovarali? Da li smo odgovorni prema svojoj djeci i budućim generacijama, ako nam je normalno da niko nikada nije presuđen za visoku korupciju u Republici Srpskoj, a svi vidimo kakva se otimačina dešava pred našim očima?

Zašto smo prihvatili da partije treba da obezbijede čak i fizičku zaštitu glasova na biračkom mjestu, kao da je u pitanju vojska, a ne politički subjekt? Zar to nije posao policije i tužilaštava - upitao se Crnadak.

Upitao se također zašto su građani RS-a dozvolili da Radio televizija Republike Srpske bude "najveći izvor zle krvi i podjela u našem narodu, najgora propagandistička mašina, umjesto da bude izvor slobodne riječi i demokratije?"

- Opozicija mora pokazati da sve ovo razumije i da je spremna podnijeti žrtvu za stvarne promjene. Zato ne smijemo odustati, zbog svih onih koji ne žele da pognu kičmu, koji ne žele da se povuku pred primitivizmom i agresijom i koji samo žele da Republika Srpska postane onakva kakvu smo zajedno maštali sa onima koji su za nju dali živote. Ali, ne smijemo odustati ni zbog onih koji su kleknuli, pognuli glavu pred sirovom silom, jer ovo je borba i za njihovu slobodu - zaključio je.