Hrvatska nastavlja s aktivnostima u Trgovskoj gori

Dok BiH rješenje pokušava naći na internacionalnom nivou, čekajući sjednicu ESPO komiteta u maju i reakciju Evropske komisije kojoj je uputila predstavku, Hrvatska nastavlja s pripremama za odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u blizini granice s BiH.
Tako je 15. decembra Hrvatski sabor usvojio zakon o izgradnji centra na lokaciji Čerkezovac u općini Dvor, a dva dana kasnije i uredbu o visini naknade i načinu finansiranja jedinice lokalne samouprave na čijem području se uspostavlja Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.
- Sama najava Hrvatske već sada ima negativne socijalne, ekonomske, demografske i druge uticaje na razvoj sjeverozapadnog dijela BiH. Možemo ih posmatrati iz ugla običnog građanina, koji treba da planira svoju budućnost ovdje, ali i investitora, jer da li biste vi ulagali u Novi Grad, na 3 kilometra od Trgovske gore. Ako se takav objekat izgradi posljedice će osjećati sjeverozapadna BiH, pa i ostatak države. Zato je obraćanje EK u januaru test povjerenja u evropske institucije, jer ćemo imati priliku da vidimo koliko EU zaista brine o zaštiti životne sredine. Jako su glasni u BiH kada nam objašnjavaju kako bismo mogli i trebali raditi bolje, što jeste istina, ali hajde da vidimo njihov odnos prema životnoj sredini i učešću građana u donošenju odluka – kazao je za „Avaz“ Mario Crnković, član bh. ekspertskog tima za Trgovsku goru.