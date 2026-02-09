Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIH ČEKA REAKCIJU EK

Hrvatska nastavlja s aktivnostima u Trgovskoj gori

Tako je 15. decembra Hrvatski sabor usvojio zakon o izgradnji centra

Trgovska gora. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

9.2.2026

Dok BiH rješenje pokušava naći na internacionalnom nivou, čekajući sjednicu ESPO komiteta u maju i reakciju Evropske komisije kojoj je uputila predstavku, Hrvatska nastavlja s pripremama za odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u blizini granice s BiH.

Tako je 15. decembra Hrvatski sabor usvojio zakon o izgradnji centra na lokaciji Čerkezovac u općini Dvor, a dva dana kasnije i uredbu o visini naknade i načinu finansiranja jedinice lokalne samouprave na čijem području se uspostavlja Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Crnković: Zaštita životne sredine. Ustupljena fotografija

- Sama najava Hrvatske već sada ima negativne socijalne, ekonomske, demografske i druge uticaje na razvoj sjeverozapadnog dijela BiH. Možemo ih posmatrati iz ugla običnog građanina, koji treba da planira svoju budućnost ovdje, ali i investitora, jer da li biste vi ulagali u Novi Grad, na 3 kilometra od Trgovske gore. Ako se takav objekat izgradi posljedice će osjećati sjeverozapadna BiH, pa i ostatak države. Zato je obraćanje EK u januaru test povjerenja u evropske institucije, jer ćemo imati priliku da vidimo koliko EU zaista brine o zaštiti životne sredine. Jako su glasni u BiH kada nam objašnjavaju kako bismo mogli i trebali raditi bolje, što jeste istina, ali hajde da vidimo njihov odnos prema životnoj sredini i učešću građana u donošenju odluka – kazao je za „Avaz“ Mario Crnković, član bh. ekspertskog tima za Trgovsku goru. 

# TRGOVSKA GORA
# HRVATSKA
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.