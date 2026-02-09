Hrvatska nastavlja s aktivnostima u Trgovskoj gori

Dok BiH rješenje pokušava naći na internacionalnom nivou, čekajući sjednicu ESPO komiteta u maju i reakciju Evropske komisije kojoj je uputila predstavku, Hrvatska nastavlja s pripremama za odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u blizini granice s BiH.

Tako je 15. decembra Hrvatski sabor usvojio zakon o izgradnji centra na lokaciji Čerkezovac u općini Dvor, a dva dana kasnije i uredbu o visini naknade i načinu finansiranja jedinice lokalne samouprave na čijem području se uspostavlja Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.