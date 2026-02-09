Nikšić predvodi delegaciju Vlade FBiH u posjeti Saudijskoj Arabiji

Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koju predvodi premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, boravi u službenoj posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji. U sastavu delegacije su i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić te federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar.

Delegacija Federalne vlade ovom prilikom prisustvovala je manifestaciji World Defense Show 2026, koja se održava u Rijadu. Riječ je o jednom od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti odbrane i sigurnosti, koji okuplja ključne svjetske aktere iz vojne industrije, tehnološkog razvoja i strateškog planiranja.

Tokom boravka u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održala je sastanke s predstavnicima General Authority for Defense Development, koje je predvodio generalni direktor ove institucije. U okviru razgovora otvorena je mogućnost buduće međunarodne saradnje u oblasti namjenske industrije, a najavljena je i potencijalna posjeta predstavnika ove institucije Bosni i Hercegovini, uključujući obilazak kompanija namjenske industrije u Federaciji BiH.

Federalni premijer i ministri razgovarali su i s predstavnicima turske kompanije BMC, koja je Oružanim snagama Bosne i Hercegovine isporučila oklopna vozila. Tom prilikom razmatrana je mogućnost angažmana kompanije TRZ Hadžići s ciljem servisiranja i remonta vozila koja budu isporučena Bosni i Hercegovini.

Na sajmu su se predstavile i kompanije namjenske industrije iz Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima su Igman d.d. Konjic, Unis Ginex d.d. Goražde, Binas d.d. Bugojno, Pretis d.d. Vogošća, Pobjeda Technology Goražde d.d. te BNT-TMiH d.d. Novi Travnik. Njihove izložbene prostore posjetile su brojne međunarodne delegacije, gosti, poslovni partneri i saradnici.

Tokom izložbe uspostavljeni su i kontakti s potencijalnim kupcima i budućim poslovnim partnerima, čime se otvaraju nove mogućnosti za plasman i širenje proizvoda i usluga namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na tržištima ovog regiona.