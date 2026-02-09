Švrakić za "Avaz" o dogovoru sa BH Telecomom: Niko ne može reći da je pobijedio

Kompanija BH Telecom saopćila je da je danas od firme VIP Team United zaprimila pisanu saglasnost TV kuća Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV za ponovno uključivanje kanala na platformu Moja TV bez plaćanja naknade.

Ovu informaciju za "Avaz" je potvrdio i generalni direktor Hayat televizije Elvir Švrakić.

- Evo mogu oficijelno reći, da, tačno je, VIP Team je u ime svih nas koji smo u ovom paketu poslao odobrenje da se bez uslovljavanja, i to je tačna definicija u pravilu RAK-a, bez uslovljavanja i nekomercijalno od današnjeg dana vrate ovi kanali koji su bili isključeni. Vjerujem da će se sve to i desiti u naredna 24 sata - kazao je Švrakić za "Avaz".