Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DIREKTOR HAYATA

Švrakić za "Avaz" o dogovoru sa BH Telecomom: Niko ne može reći da je pobijedio

Ovaj trenutni dogovor ide u dobrom pravcu i nije ni na čiju štetu, ali je u korist gledalaca na prvom mjestu, kazao je

Švrakić: Vjerujem da će uključiti u naredna 24h. Hayat

M. Pekušić

9.2.2026

Kompanija BH Telecom saopćila je da je danas od firme VIP Team United zaprimila pisanu saglasnost TV kuća Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV za ponovno uključivanje kanala na platformu Moja TV bez plaćanja naknade.

Ovu informaciju za "Avaz" je potvrdio i generalni direktor Hayat televizije Elvir Švrakić.

- Evo mogu oficijelno reći, da, tačno je, VIP Team je u ime svih nas koji smo u ovom paketu poslao odobrenje da se bez uslovljavanja, i to je tačna definicija u pravilu RAK-a, bez uslovljavanja i nekomercijalno od današnjeg dana vrate ovi kanali koji su bili isključeni. Vjerujem da će se sve to i desiti u naredna 24 sata - kazao je Švrakić za "Avaz".

On je kazao kako ovaj dogovor ne ide ni na čiju štetu.

- Ovaj trenutni dogovor ide u dobrom pravcu i nije ni na čiju štetu, ali je u korist gledalaca na prvom mjestu. Znači da niko ne može reći "ja sam pobjedio". Nijedna strana ne može da profitira bilo šta i na prvom mjestu su gledaoci - kazao je Švrakić.

Podsjećamo BH Telecom je ugasio signal Hayata 1. februara, nakon čega je uslijedio niz burnih reakcija, a direktor televizije je govorio da se radi o političkom obračunom sa pojedinim medijima, te da iza svega stoje pojedinci iz Trojke.

# HAYAT
# BH TELECOM
# ELVIR ŠVRAKIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.