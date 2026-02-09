Bodiroga: Zahvaljujući SNSD-u ostao je još samo jedan korak da se otvore pregovori Bosne i Hercegovine za ulazak u NATO

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga (SDS) reagovao je na današnje usvajanje Programa reformi za NATO, ustvrdivši da je, zahvaljujući djelovanju SNSD-a, Bosna i Hercegovina ostala na još samo jednom koraku od otvaranja pregovora o pristupanju najvećem vojnom savezu.

- Srđan Amidžić i Staša Košarac glasali su za usvajanje Programa reformi Bosne i Hercegovine, koji je prijedlog Komisije za saradnju s NATO-om, (u kojoj je i Obren Petrović). Ukratko, ostao je još samo jedan korak da se otvore pregovori Bosne i Hercegovine za ulazak u NATO, i to zahvaljujući SNSD-u - poručio je Bodiroga.

Rekao je da su zato danas "smrknute face, pozivi na jedinstvo i nezavisnost Republike Srpske...nema euforije zbog izbornog rezultata!?".

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine, jednoglasno donijelo odluku o usvajanju Programa reformi Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, koji će Ministarstvo vanjskih poslova dostaviti u sjedište NATO-a u Briselu.

Usvajanje ovog dokumenta ima za cilj osigurati uvjete za kontinuiran rad institucija Bosne i Hercegovine na definisanju prioriteta u realizaciji obaveza koje proizlaze iz učešća BiH u NATO programu "Partnerstvo za mir".

Slanje Programa reformi predstavlja obavezu Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u NATO savezu, odnosno u okviru Akcionog plana za članstvo (MAP).