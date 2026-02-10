Kad će prestati jutarnje gužve na parkingu KCUS-a

Nakon što smo objavili da se ispred jednog od parkinga KCUS-a u jutanjim satima formiraju duge kolone vozila zbog pojačanog priliva pacijenata i posjetilaca, iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da gužve nastaju u periodima najveće frekvencije dolazaka. Dalje objašnjavaju koje korake poduzimaju kako bi unaprijedili organizaciju saobraćaja i smanjili zadržavanja unutar bolničkog kruga.

- Na ovoj lokaciji postoje dva odvojena parking prostora s različitim režimima korištenja, što je neophodno jasno razgraničiti: interni parking za uposlenike i komercijalni parking za posjetitelje i pacijente. Interni parking za uposlenike KCUS-a je namijenjen isključivo uposlenicima. Komercijalni parking za posjetitelje i pacijente funkcionira po uobičajenom sistemu ulaska i izlaska kakav se primjenjuje na sličnim parking prostorima. Na ulazu je postavljen jasan signalni sistem koji vozače pravovremeno informira o dostupnosti slobodnih parking mjesta. Povremena zadržavanja vozila u zoni prilaza ovom parkingu ne proizlaze iz organizacije parking prostora, već iz odluke pojedinih vozača da sačekaju ulazak na parking na kolovozu – objasnili su iz KCUS-a.

KCUS nema mogućnost da utiče na ponašanje učesnika u saobraćaju na javnoj saobraćajnici, budući da je reguliranje saobraćaja i postupanje u takvim situacijama u isključivoj nadležnosti saobraćajne policije, objašnjavaju.

- Uposlenici unutrašnje službe zaštite imovine i osoba na ovoj lokaciji obavljaju poslove kontrole i organiziranja parkiranja unutar samog parking prostora, pružaju informacije korisnicima te postupaju u skladu s važećim internim procedurama KCUS-a. Ova služba nema zakonska ovlaštenja za reguliranje javnog saobraćaja na kolovozu općinske saobraćajnice. S obzirom na to da je riječ o općinskoj saobraćajnici, KCUS nema mogućnost samostalne izmjene položaja ulaza i izlaza, niti režima saobraćaja dalje navode u odgovoru.

Ističu da je KCUS u fazi finalizacije dogovora s Općinom Centar, kao i s kantonalnim institucijama, kako bi se provelo trajno rješenje za unapređenje saobraćajne infrastrukture i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju u ovom dijelu grada.

- Na dobrom smo putu da sinergijski pronađemo rješenje za konačno uređenje Bolničke ulice, uključujući pristupe glavnom ulazu i parking prostorima KCUS-a – kazali su nam iz Kliničkog centra.