Prije 2 godine preminuo bh. pisac Mirsad Bećirbašić

Na današnji dan 2024. godine, preminuo je bosanskohercegovački književnik Mirsad Bećirbašić. Rođen je 3. jula 1952. u Sarajevu. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a postdiplomski studij je pohađao na Univerzitetu “Sorbona” u Parizu. Jedan je od osnivača eksperimentalnog dječijeg kazališta “Cuca varalica”. Osim pisanja, prevodio je djela s francuskog jezika, među ostalim izabrane pjesme "Barbara" Žaka Prevera (Jacques Pravert) i roman "Mali princ" Antoana de Sent Egziperija (Antoine de Saint-Exupéry). Za mlade je objavio pjesme "Naušnice od trešanja", "Škrinja", "Škola baleta", "Sunce na rolama", "Druga ljubav", "Bajka o ljiljanu", "Svilena ajkula", "Kad pođoh ja na Bentbašu", bajke "Kako ja želim, kako ja hoću", "Kako su se zavoljeli Baka Roga i Djeda Mraz" te poemu "Ljiljan, cvijet cvjetova". Pjesme iz njegove knjige "Sunce na rolama" poslužile su kao libreto za istoimenu rock operu koja je premijerno izvedena u Domu mladih u Sarajevu 1988. godine.

Rođen italijanski humanist Đanfrančesko Pođo Braćolini 1380. - Rođen Đanfrančesko Pođo Braćolini (Gianfrancesco Poggio Bracciolini), jedan od najpoznatijih italijanskih humanista. Značajan je po tome što je otkrio veliki broj klasičnih tekstova, do tada uglavnom zaboravljenih u bibliotekama njemačkih i francuskih samostana, te ih kasnije širio među inteligencijom svog vremena. 1650. – Umro Rene Dekart (Descartes), francuski filozof, fizičar, matematičar i utemeljitelj moderne matematike i analitičke geometrije. Dekart je svoje najpoznatije djelo “Raspravu o metodi” (1637.) objavio na maternjem, francuskom jeziku, a ne na latinskom učene Evrope, jer se “ne obraća ljudima knjiške učenosti nego ljudima zdravog razuma”. Njegov doprinos matematici vidi se u upotrebi pravougaonog koordinatnog sistema, uvođenju pojma promjenljive veličine (varijable), svođenju geometrijskih problema na algebarske i osnivanju analitičke geometrije, pravci i krivulje dobijaju algebarske izraze i tako se ispituju, među prvima je uočio da vrijedi osnovni teorem algebre, a algebarska krivulja trećeg stepena nosi ime “Dekartov list”. 1752. – Otvorena prva bolnica u Americi, Pennsylvania Hospital. 1847. – Čuveni američki izumitelj Tomas Alva Edison (Thomas), koji je registrirao više od hiljadu patenata, rođen je na današnji dan. Izumio je sijalicu s ugljenim vlaknom, fonograf, mikrofon, megafon, fonometar, usavršio telegraf i akumulator te znatno poboljšao dinamo-mašinu, pronašao kinetoskop i prvi primijenio celuloidnu filmsku traku od 35 milimetara. Sagradio je prvi filmski atelje u svijetu. 1868. – Preminuo francuski fizičar Žan Bernar Leon Fuko (Jean Bernard Foucault), koji je s Armanom Fizoom (Armand Fizeau) izmjerio brzinu svjetlosti, utvrdivši da se brzina svjetlosti mijenja obrnuto proporcionalno indeksu loma sredstva. Fuko je eksperimentom s klatnom dokazao obrtanje Zemlje, pronašao je žiroskop i polarizator te usavršio teleskop. 1869. - Rođena Else Lasker-Šiler (Lasker-Schüler), njemačka književnica. Sarađivala je s časopisima: "Weisse Blatter", "Aktion" i "Sturm". Pišući u duhu ekspresionizma, kojem je i preteča, sve se više razvijala u smjeru fantastične i egzotične simbolike drevnog istočnjačkog svijeta. Njena lirika je slikovita, osjećajna i puna vizionarskih elemenata. 1917. - Američki književnik i scenarista Sidni Šeldon (Sidney Sheldon) rođen je na današnji dan. Bio je istaknut 1930-ih, najprije radeći na brodvejskim predstavama, a potom i u filmovima, posebno napisavši uspješnu komediju „The Bachelor and the Bobby-Soxer“, koja mu je donijela Oskara 1948. godine.

Rođena Ela Peroci, autorica "Mace papučarke" 1922. - Rođena Ela Peroci, slovenska književnica, pedagoginja i novinarka, koja se proslavila pričama za djecu. Radila je kao učiteljica širom Slovenije, a potom kao novinarka u "Pioniru", "Cicibanu", "Mladem svetu" i na Radio Ljubljani. Njeno legendarno djelo je "Maca papučarka" (u slovenskom izvorniku: "Muca copatarica"). 1934. - Meri Kvant (Mary Quant), britanska modna dizajnerica i kreatorica mini-suknje, rođena je na današnji dan. Bila je jedna od najutjecajnijih figura na modnoj sceni šezdesetih, kada je elegantnim, modernim i živopisnim dizajnom modu učinila dostupnijom svima. 1936. - Rođen američki glumac Bert Rejnolds (Burt Reynolds), koji se proslavio ulogom u predstavi "Mister Roberts“ i filmu "Deliverance". Bio je i seks simbol kao prvi muškarac koji se nag slikao za "Cosmopolitan". Uslijedili su hit filmovi "Hustle", "Smokey and the Bandit" i "Starting Over"". 1954. - Zlata Petković, srbijanska i jugoslavenska pozorišna, filmska i TV glumica, rođena je na današnji dan. Proslavila se ulogom Marije u filmu i seriji “Povratak otpisanih”. Osim glume, Zlata se oprobala i kao TV voditeljica. Tokom 1980-ih godina, s pjevačima Predragom Cunetom Gojkovićem i Predragom Živkovićem Tozovcem, vodila je muzičku emisiju “Folk parada”. Bila je supruga kompozitora Aleksandra Sanje Ilića. Umrla je u Beogradu 3. decembra 2012. u 58. godini, sedam dana nakon što je doživjela moždani udar. 1963. – “Beatlesi” započeli snimanje svog prvog albuma naziva “Please Please Me”. 1969. - Rođena američka glumica Dženifer Džoana Aniston (Jennifer Joanna), dobitnica nagrada Emi i Zlatni globus. Poznata je po ulogama Rejčel Grin u TV seriji „Prijatelji“, Poli Prins u filmu „Nevolje sa Poli“ i Bruk Majer u filmu „Raskid“. A poznata je i kao bivša supruga glumca Breda Pita (Brad Pitt). 1990. – Lider Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mendela oslobođen je poslije 27 godina provedenih u južnoafričkim zatvorima.

