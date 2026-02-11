Prije 2 godine preminuo bh. pisac Mirsad Bećirbašić

Na današnji dan 2024. godine, preminuo je bosanskohercegovački književnik Mirsad Bećirbašić. Rođen je 3. jula 1952. u Sarajevu. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a postdiplomski studij je pohađao na Univerzitetu “Sorbona” u Parizu. Jedan je od osnivača eksperimentalnog dječijeg kazališta “Cuca varalica”.
Osim pisanja, prevodio je djela s francuskog jezika, među ostalim izabrane pjesme "Barbara" Žaka Prevera (Jacques Pravert) i roman "Mali princ" Antoana de Sent Egziperija (Antoine de Saint-Exupéry).
Za mlade je objavio pjesme "Naušnice od trešanja", "Škrinja", "Škola baleta", "Sunce na rolama", "Druga ljubav", "Bajka o ljiljanu", "Svilena ajkula", "Kad pođoh ja na Bentbašu", bajke "Kako ja želim, kako ja hoću", "Kako su se zavoljeli Baka Roga i Djeda Mraz" te poemu "Ljiljan, cvijet cvjetova".
Pjesme iz njegove knjige "Sunce na rolama" poslužile su kao libreto za istoimenu rock operu koja je premijerno izvedena u Domu mladih u Sarajevu 1988. godine.
Đanfrančesko Pođo Braćolini . Britannica.com
Đanfrančesko Pođo Braćolini. Britannica.com
Rođen italijanski humanist Đanfrančesko Pođo Braćolini
1380. - Rođen Đanfrančesko Pođo Braćolini (Gianfrancesco Poggio Bracciolini), jedan od najpoznatijih italijanskih humanista. Značajan je po tome što je otkrio veliki broj klasičnih tekstova, do tada uglavnom zaboravljenih u bibliotekama njemačkih i francuskih samostana, te ih kasnije širio među inteligencijom svog vremena.
1650. – Umro Rene Dekart (Descartes), francuski filozof, fizičar, matematičar i utemeljitelj moderne matematike i analitičke geometrije. Dekart je svoje najpoznatije djelo “Raspravu o metodi” (1637.) objavio na maternjem, francuskom jeziku, a ne na latinskom učene Evrope, jer se “ne obraća ljudima knjiške učenosti nego ljudima zdravog razuma”. Njegov doprinos matematici vidi se u upotrebi pravougaonog koordinatnog sistema, uvođenju pojma promjenljive veličine (varijable), svođenju geometrijskih problema na algebarske i osnivanju analitičke geometrije, pravci i krivulje dobijaju algebarske izraze i tako se ispituju, među prvima je uočio da vrijedi osnovni teorem algebre, a algebarska krivulja trećeg stepena nosi ime “Dekartov list”.
1752. – Otvorena prva bolnica u Americi, Pennsylvania Hospital.
1847. – Čuveni američki izumitelj Tomas Alva Edison (Thomas), koji je registrirao više od hiljadu patenata, rođen je na današnji dan. Izumio je sijalicu s ugljenim vlaknom, fonograf, mikrofon, megafon, fonometar, usavršio telegraf i akumulator te znatno poboljšao dinamo-mašinu, pronašao kinetoskop i prvi primijenio celuloidnu filmsku traku od 35 milimetara. Sagradio je prvi filmski atelje u svijetu.
1868. – Preminuo francuski fizičar Žan Bernar Leon Fuko (Jean Bernard Foucault), koji je s Armanom Fizoom (Armand Fizeau) izmjerio brzinu svjetlosti, utvrdivši da se brzina svjetlosti mijenja obrnuto proporcionalno indeksu loma sredstva. Fuko je eksperimentom s klatnom dokazao obrtanje Zemlje, pronašao je žiroskop i polarizator te usavršio teleskop.
1869. - Rođena Else Lasker-Šiler (Lasker-Schüler), njemačka književnica. Sarađivala je s časopisima: "Weisse Blatter", "Aktion" i "Sturm". Pišući u duhu ekspresionizma, kojem je i preteča, sve se više razvijala u smjeru fantastične i egzotične simbolike drevnog istočnjačkog svijeta. Njena lirika je slikovita, osjećajna i puna vizionarskih elemenata.
1917. - Američki književnik i scenarista Sidni Šeldon (Sidney Sheldon) rođen je na današnji dan. Bio je istaknut 1930-ih, najprije radeći na brodvejskim predstavama, a potom i u filmovima, posebno napisavši uspješnu komediju „The Bachelor and the Bobby-Soxer“, koja mu je donijela Oskara 1948. godine.
Rođena Ela Peroci, autorica "Mace papučarke"
1922. - Rođena Ela Peroci, slovenska književnica, pedagoginja i novinarka, koja se proslavila pričama za djecu. Radila je kao učiteljica širom Slovenije, a potom kao novinarka u "Pioniru", "Cicibanu", "Mladem svetu" i na Radio Ljubljani. Njeno legendarno djelo je "Maca papučarka" (u slovenskom izvorniku: "Muca copatarica").
1934. - Meri Kvant (Mary Quant), britanska modna dizajnerica i kreatorica mini-suknje, rođena je na današnji dan. Bila je jedna od najutjecajnijih figura na modnoj sceni šezdesetih, kada je elegantnim, modernim i živopisnim dizajnom modu učinila dostupnijom svima.
1936. - Rođen američki glumac Bert Rejnolds (Burt Reynolds), koji se proslavio ulogom u predstavi "Mister Roberts“ i filmu "Deliverance". Bio je i seks simbol kao prvi muškarac koji se nag slikao za "Cosmopolitan". Uslijedili su hit filmovi "Hustle", "Smokey and the Bandit" i "Starting Over"".
1954. - Zlata Petković, srbijanska i jugoslavenska pozorišna, filmska i TV glumica, rođena je na današnji dan. Proslavila se ulogom Marije u filmu i seriji “Povratak otpisanih”. Osim glume, Zlata se oprobala i kao TV voditeljica. Tokom 1980-ih godina, s pjevačima Predragom Cunetom Gojkovićem i Predragom Živkovićem Tozovcem, vodila je muzičku emisiju “Folk parada”. Bila je supruga kompozitora Aleksandra Sanje Ilića. Umrla je u Beogradu 3. decembra 2012. u 58. godini, sedam dana nakon što je doživjela moždani udar.
1963. – “Beatlesi” započeli snimanje svog prvog albuma naziva “Please Please Me”.
1969. - Rođena američka glumica Dženifer Džoana Aniston (Jennifer Joanna), dobitnica nagrada Emi i Zlatni globus. Poznata je po ulogama Rejčel Grin u TV seriji „Prijatelji“, Poli Prins u filmu „Nevolje sa Poli“ i Bruk Majer u filmu „Raskid“. A poznata je i kao bivša supruga glumca Breda Pita (Brad Pitt).
1990. – Lider Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mendela oslobođen je poslije 27 godina provedenih u južnoafričkim zatvorima.
Desanka Maksimović . Wikipedia.org
Desanka Maksimović. Wikipedia.org
Umrla jedna od najboljih književnica regije Desanka Maksimović
1993. – Umrla književnica Desanka Maksimović, jedna od najboljih u Srbiji i regiji, čija se poezija odlikuje toplinom, senzibilnošću, neposrednošću, muzikalnošću, humanošću… Djela: zbirke pjesama “Zeleni vitez”, “Miris zemlje”, “Tražim pomilovanje”, “Nemam više vremena”, “Ničija zemlja”, “Slovo o ljubavi”..., priče “Ludilo srca”, romani “Otvoren prozor”, “Ne zaboraviti”, roman za djecu “Pradjevojčica”, zbirka bajki i proze u stihu “Oraščići palčići”, putopis “Snimci iz Švajcarske”.
1997. - Preminula Ksenija Cicvarić, crnogorska pjevačica, prema mišljenju mnogih muzičkih znalaca, najbolja interpretatorica crnogorskih narodnih pjesama ikad. Njene najpoznatije pjesme su „Oj vesela, veseli se“, „Milica, jedna u majke“, „Sejdefu majka buđaše“...
2000. - Umro Rože Vadim (Roger), francuski scenarist, filmski reditelj i producent, te autor, umjetnik i povremeni glumac. Njegova najpoznatija djela su vizuelno raskošni filmovi s erotskim kvalitetima, kao što su „I Bog je stvorio ženu“, „Krv i ruže“, „Barbarela“ i „Lijepe sluškinje sve redom“.
2010. - Preminuo Aleksandar Mekvin (Alexander McQueen), britanski modni dizajner. Osnovao je vlastitu marku „Alexander McQueen“ 1992. i bio je glavni dizajner u „Givenchyju“ od 1996. do 2001. godine.
2012. - U hotelskoj sobi na Beverli Hilsu, u Los Anđelesu, pronađena je mrtva američka pjevačica i glumica Vitni Hjuston (Whitney Houston). Hjuston je počela pjevati s jedanaest godina u dječijem gospel horu. Kasnije je počela nastupati s majkom i drugim pjevačima, potom je kratko radila kao model i glumica. Godine 1985., izdala je svoj prvi album “Whitney Houston” koji je postao najprodavaniji debitantski album neke pjevačice. Njen drugi studijski album “Whitney” iz 1987., postao je prvi album neke pjevačice koji je debitirao na broju jedan Billboardove ljestvice albuma. Svojom prvom glavnom ulogom u filmu “Tjelohranitelj”, gdje je nastupila uz tada megapopularnog glumca Kevina Kostnera (Costner), Vitni je dosegla vrh popularnosti. Album s muzikom iz filma osvojio je 1994. godine Gremija za album godine te postao najprodavaniji soundtrack svih vremena. Naslovna pjesma "I Will Always Love You", jedan je od najprodavanijih singlova u historiji muzike. Hjuston je snimila i filmove “Waiting to Exhale” te “Propovjednikova supruga”. Nakon izlaska četvrtog studijskog albuma “My Love Is Your Love” (1998.), obnovila je svoj ugovor s izdavačkom kućom “Arista Records” za rekordnih 100 miliona dolara. Njen peti studijski album “Just Whitney” izašao je 2002. godine. Tokom karijere Vitni je osvojila šest nagrada Gremi, izdala je sedam studijskih albuma, prodala više od 220 miliona CD-ova, singlova i videosnimaka. Imala je čak 11 pjesama na broju jedan Billboardove ljestvice. Zvali su je "The Voice" ("glas") zbog moćnog pop-gospel vokala. Časopis “Rolling Stone” svrstao ju je na listu "100 najvećih pjevača svih vremena".