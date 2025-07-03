Prije 73 godine rođen bh. književnik Mirsad Bećirbašić

Na današnji dan 1952. godine, u Sarajevu je rođen Mirsad Bećirbašić, bosanskohercegovački književnik, član Društva pisaca i PEN centra Bosne i Hercegovine. Pisao je poeziju, prozu i prevodio s francuskog jezika.
Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a postdiplomski studij pohađao na Sorboni u Parizu. Jedan je od osnivača eksperimentalnog dječijeg pozorišta „Cuca varalica“.
Najpoznatija Bećirbašićeva djela su: “Pojilište jelena”, “Sakupljač leptirova”, “Naušnice od trešanja”, “Škrinja”, “Škola baleta”, “Izabrane priče stanovnika Perućice”, “Druga ljubav”, roman “Pticodrom”, knjiga bajki “Kako ja želim, kako ja hoću”…
“Sunce na rolama”
Pjesme iz njegove knjige “Sunce na rolama” poslužile su kao libreto za istoimenu rok-operu koja je premijerno izvedena 1988. godine.
Bećirbašić je preminuo 11. februara 2024. u Tuzli.
- Hodio je Mirsad kao Mali princ svojom voljenom Bosnom i Hercegovinom okružen sarajevskim ružama i mirisom ljiljana. I zagledan, uz zvuke harfe i gitare, u piruetu balerine... Na Planetu Poezije znao je za čaroliju svjetla riječi. Darovao nam je svoj svijet pjesnika ljubavi i slobode. U našoj generaciji Mirsad je bio najbolji drug i saputnik. Djeca će ga pamtiti i s njegovim djelima odrastati jer pjesnici nikada ne odlaze – opisao je našeg pjesnika direktor “Sarajevske zime” Ibrahim Spahić.
Umrla francuska kraljica Marija de Mediči
1642. - Umrla francuska kraljica italijanskog porijekla Marija de Mediči (Maria de Medici), koja je poslije smrti kralja Anrija IV (Henry), 1610., upravljala zemljom kao regentkinja uz sina Luja XIII. Pokušavala je da suzbije samovolju visokog plemstva, a kad nije uspjela da nađe oslonac u Parlamentu, raspustila ga je 1614., poslije čega se nije sastajao do Francuske revolucije 1789. godine.
1728. - Rođen škotski arhitekta i dekorater Robert Adam, jedan od tvoraca neoklasicističkog stila u arhitekturi. Projektovao je mnoge javne zgrade izuzetne elegancije, posebno u Londonu, koje se odlikuju karakterističnim vazdušastim i prozračnim stilom, nazvanim njegovim imenom.
1854. – Slavni češki kompozitor Leoš Janaček, koji je osnovao Orguljašku školu u Brnu i radio na Konzervatoriju, rođen je na današnji dan. Djela: opere "Jenufa", "Kaća Kabanova", "Lukava lija", "Iz mrtvog doma", simfonijska poema "Taras Buljba", horske kompozicije, kamerna muzika.
1883. - Rođen austrijski pisac Franc Kafka (Franz), autor nevelikog, ali sugestivnog i zagonetnog djela koje izmiče definitivnoj procjeni i dozvoljava različita tumačenja. Do 1945. bio je nepoznat, jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i "Dnevnike", izdao je njegov prijatelj Maks Brod, uprkos Kafkinoj izričitoj instrukciji da budu spaljeni. Radnja i sutuacije, mada predstavljeni kao vizije i snovi, predočavaju svijet u njegovoj totalnosti, u kojem se kreću protagonosti čijem je duhovnom horizontu dostupan samo manji segment stvarnosti koja ih okružuje, vodeći beznadežnu borbu s anonimnim silama. Višeznačne parabole, preciznost izraza i fantazija - iako saopćene prigušenim jezikom bez emocija i komentara - integrisane su u cjelinu koja govori o zbivanjima i ljudima 20. vijeka. Djela: romani "Proces", "Zamak", "Amerika", pripovijetke "Presuda", "Preobražaj", "U kažnjeničkoj koloniji", "Seoski ljekar", "Umjetnik u gladovanju".
1927. - Engleski filmski režiser Ken Rasel (Russell), stvaralac izrazitog senzibiliteta, čiji je autorski stil prepoznatljiv po preziranju građanskog dobrog ukusa i po izuzetnom djejstvu čulnih atrakcija, vizuelnih, zvučnih i montažnih šokova, rođen je na današnji dan. U filmovima je najviše istraživao psiho-seksualnu pozadinu umjetničkog procesa i života umjetnika i pokazao veliku prijemčivost za neke umjetničke pokrete 20. vijeka poput pop-arta i psihodjelične umjetnosti. Filmovi: "Demoni", "Divlji mesija", "Gustav Maler", "Tomi", "Listomanija", "Valentino".
1939. - Rođen Ljubivoje Ršumović, srbijanski pjesnik. Uporedo s pisanjem poezije, radio je na Radio Beogradu, zatim na Televiziji Beograd, gdje je bio autor programa za djecu „Hiljadu zašto“, „Hajde da rastemo“ i „Fazoni i fore“. Objavio je više od 80 knjiga, najviše onih za djecu. Najpoznatije zbirke pjesama su mu "Ma šta mi reče", "Još nam samo ale fale"... Napisao je predstave za djecu, a najpoznatije su "Šuma koja hoda", "Baba roga", "Nevidljiva ptica", "Au što je škola zgodna" ... Mnoge Ršumove pjesme imaju i svoju muzičku podlogu pa ih djeca uče pjevati od ranog detinjstva. Neke od njih su "Lako je prutu", "Miš", "Vuče, vuče, bubo lenja", "Svaki dan se sunce rađa", "Medved Brundo"...
Rođen američki glumac Tom Kruz
1962. - Rođen Tomas Mejpoter IV (Thomas Mapother IV), poznatiji kao Tom Kruz (Cruise), jedan od najboljih američkih i svjetskih glumaca. Karijeru je započeo u dobi od 19 godina u filmu “Vječna ljubav”, prije no što se probio u komediji “Riskantan posao” i proslavio u akcijskoj drami “Top Gun” kao poručnik Pete "Maverick" Mitchell. Nakon što je glumio u “Boji novca” i “Koktel”, Kruz je nastupio s Dastinom Hofmanom (Dustin Hoffman) u Oskarom nagrađenoj drami “Kišni čovjek”. Za ulogu antiratnog aktivista Rona Kovica u drami “Rođen 4. jula” (1989.) dobio je nagradu Zlatni globus za najboljeg glumca i svoju prvu nominaciju za Oskara za najboljeg glumca. U 1990-im, Kruz je glumio s Džekom Nikolsonom (Jack Nicholson) u sudskoj drami “Malo dobrih ljudi” te u brojnim hitovima, uključujući filmove “Firma” i “Intervju s vampirom”, prije uloge agenta IMF-a Ethana Hunta u akcijskom špijunskom trileru “Nemoguća misija”, prvom od komercijalno uspješnih serija od šest filmova. Dobio je nagradu Saturn za najboljeg glumca za svoj nastup u psihološkoj drami “Nebo boje vanilije”, a potom je glumio u trilerima naučne fantastike “Specijalni izvještaj” i “Rat svjetova”. Godine 2008., imao je malu ulogu u akcijskoj komediji “Tropska grmljavina” i glumio u historijskom trileru “Operacija Valkira”, a 2012. glumio je istoimenu ulogu u trileru “Jack Reacher”.
Kruzovi filmovi zaradili su gotovo četiri milijarde dolara u američkim i kanadskim blagajnama i više od 10,1 milijardi dolara širom svijeta, što ga je učinilo 8. najuspješnijim glumcem u SAD i jednim od najboljih glumaca u svijetu.
1969. - Jedan od osnivača engleske rok grupe "Roling Stones" Brajan Džons (Brian Jones) udavio se u svom bazenu pod djejstvom prekomjerne količine droge. Bio je neslužbeni vođa "Rolling Stonesa" i njen eksperimentator. Brajan je često zbog prekomjernog konzumiranja narkotika završavao u bolnici, a dva je puta bio hospitaliziran zbog sloma živaca. U posljednjem razgovoru sa svojim roditeljima je rekao: "Ne sudite prestrogo o meni", a ta rečenica sada je epitaf na njegovom nadgrobnom spomeniku.
1971. - Umro Džejms Daglas Morison (James Douglas Morrison), pjevač, legendarni vođa "Doorsa". Smatran je za jednog od najharizmatičnijih pjevača u historiji rok muzike. Autor je nekoliko knjiga pesama, kratkih dokumentarnih filmova i ranih muzičkih spotova. Morisonova smrt u 27. godini zaprepastila je njegove fanove. Okolnosti njegove smrti i tajna sahrana su bile predmet beskrajnih glasina i igrali su značajnu ulogu u mistici koja nastavlja da ga okružuje. Uz Dženis Džoplin (Janis Joplin) i Džimija Hendriksa (Jimi Hendrix) bio je idejni vođa takozvane hipi generacije.
1987. - Preminuo Naim ef. Hadžiabdić, deveti po redu reisu-l-ulema u periodu SFR Jugoslavije. Autor je “Ilmihala”, vjeronaučnog udžbenika koji je decenijama korišten u mektebima. Naim ef. Hadžiabdić je rođen u Pruscu 18. maja 1918. godine. Nakon završene Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, školovanje je nastavio na Višoj islamskoj teološkoj školi, u to vrijeme najvećem obrazovno-vjerskom zavodu u SFR Jugoslaviji. Po završetku školovanja stupio je u službu Islamske zajednice, u svojstvu imama u Donjem Vakufu, a 1963. godine je izabran za predsjednika Starješinstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na toj funkciji bio je do 1975. godine, kada, nakon smrti reisu-l-uleme Sulejmana ef. Kemure, biva izabran za reisu-l-ulemu. Na čelu islamske zajednice u bivšoj SFR Jugoslaviji Naim ef. Hadžiabdić bio je punih 12 godina. U njegovo vrijeme ostvareni su značajni rezultati među kojima su otvaranje Islamskog teološkog fakulteta (danas Fakultet islamskih nauka) u Sarajevu, otvorenje Isa-begove medrese u Skoplju te izgradnja Zagrebačke džamije u Zagrebu.
2005. - Umro Džafer Obradović, bosanskohercegovački književni kritičar, esejist i publicist. “Bosna u ogledalu” je njegova prva knjiga eseja, koja je odlično ocijenjena od književne kritike i čitalaca. Neki od eseja zastupljenih u knjizi su zajedno s ostalim sjajnim filozofskim analizama ranije objavljivani u časopisima “Kabes”, “Most”, “Blagaj”, “Behar”, “Život”, “Znakovi vremena”. Uslijedile su humorističke priče “Dubravske kukrice” i “Borojevići selo uzvjetar” koje odišu ljubavlju prema rodnom zavičaju.