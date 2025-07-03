Prije 73 godine rođen bh. književnik Mirsad Bećirbašić

Na današnji dan 1952. godine, u Sarajevu je rođen Mirsad Bećirbašić, bosanskohercegovački književnik, član Društva pisaca i PEN centra Bosne i Hercegovine. Pisao je poeziju, prozu i prevodio s francuskog jezika. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a postdiplomski studij pohađao na Sorboni u Parizu. Jedan je od osnivača eksperimentalnog dječijeg pozorišta „Cuca varalica“. Najpoznatija Bećirbašićeva djela su: “Pojilište jelena”, “Sakupljač leptirova”, “Naušnice od trešanja”, “Škrinja”, “Škola baleta”, “Izabrane priče stanovnika Perućice”, “Druga ljubav”, roman “Pticodrom”, knjiga bajki “Kako ja želim, kako ja hoću”… “Sunce na rolama” Pjesme iz njegove knjige “Sunce na rolama” poslužile su kao libreto za istoimenu rok-operu koja je premijerno izvedena 1988. godine. Bećirbašić je preminuo 11. februara 2024. u Tuzli. - Hodio je Mirsad kao Mali princ svojom voljenom Bosnom i Hercegovinom okružen sarajevskim ružama i mirisom ljiljana. I zagledan, uz zvuke harfe i gitare, u piruetu balerine... Na Planetu Poezije znao je za čaroliju svjetla riječi. Darovao nam je svoj svijet pjesnika ljubavi i slobode. U našoj generaciji Mirsad je bio najbolji drug i saputnik. Djeca će ga pamtiti i s njegovim djelima odrastati jer pjesnici nikada ne odlaze – opisao je našeg pjesnika direktor “Sarajevske zime” Ibrahim Spahić.

Marija de Mediči . Wikipedia.org Marija de Mediči . Wikipedia.org

Umrla francuska kraljica Marija de Mediči 1642. - Umrla francuska kraljica italijanskog porijekla Marija de Mediči (Maria de Medici), koja je poslije smrti kralja Anrija IV (Henry), 1610., upravljala zemljom kao regentkinja uz sina Luja XIII. Pokušavala je da suzbije samovolju visokog plemstva, a kad nije uspjela da nađe oslonac u Parlamentu, raspustila ga je 1614., poslije čega se nije sastajao do Francuske revolucije 1789. godine. 1728. - Rođen škotski arhitekta i dekorater Robert Adam, jedan od tvoraca neoklasicističkog stila u arhitekturi. Projektovao je mnoge javne zgrade izuzetne elegancije, posebno u Londonu, koje se odlikuju karakterističnim vazdušastim i prozračnim stilom, nazvanim njegovim imenom. 1854. – Slavni češki kompozitor Leoš Janaček, koji je osnovao Orguljašku školu u Brnu i radio na Konzervatoriju, rođen je na današnji dan. Djela: opere "Jenufa", "Kaća Kabanova", "Lukava lija", "Iz mrtvog doma", simfonijska poema "Taras Buljba", horske kompozicije, kamerna muzika. 1883. - Rođen austrijski pisac Franc Kafka (Franz), autor nevelikog, ali sugestivnog i zagonetnog djela koje izmiče definitivnoj procjeni i dozvoljava različita tumačenja. Do 1945. bio je nepoznat, jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i "Dnevnike", izdao je njegov prijatelj Maks Brod, uprkos Kafkinoj izričitoj instrukciji da budu spaljeni. Radnja i sutuacije, mada predstavljeni kao vizije i snovi, predočavaju svijet u njegovoj totalnosti, u kojem se kreću protagonosti čijem je duhovnom horizontu dostupan samo manji segment stvarnosti koja ih okružuje, vodeći beznadežnu borbu s anonimnim silama. Višeznačne parabole, preciznost izraza i fantazija - iako saopćene prigušenim jezikom bez emocija i komentara - integrisane su u cjelinu koja govori o zbivanjima i ljudima 20. vijeka. Djela: romani "Proces", "Zamak", "Amerika", pripovijetke "Presuda", "Preobražaj", "U kažnjeničkoj koloniji", "Seoski ljekar", "Umjetnik u gladovanju". 1927. - Engleski filmski režiser Ken Rasel (Russell), stvaralac izrazitog senzibiliteta, čiji je autorski stil prepoznatljiv po preziranju građanskog dobrog ukusa i po izuzetnom djejstvu čulnih atrakcija, vizuelnih, zvučnih i montažnih šokova, rođen je na današnji dan. U filmovima je najviše istraživao psiho-seksualnu pozadinu umjetničkog procesa i života umjetnika i pokazao veliku prijemčivost za neke umjetničke pokrete 20. vijeka poput pop-arta i psihodjelične umjetnosti. Filmovi: "Demoni", "Divlji mesija", "Gustav Maler", "Tomi", "Listomanija", "Valentino". 1939. - Rođen Ljubivoje Ršumović, srbijanski pjesnik. Uporedo s pisanjem poezije, radio je na Radio Beogradu, zatim na Televiziji Beograd, gdje je bio autor programa za djecu „Hiljadu zašto“, „Hajde da rastemo“ i „Fazoni i fore“. Objavio je više od 80 knjiga, najviše onih za djecu. Najpoznatije zbirke pjesama su mu "Ma šta mi reče", "Još nam samo ale fale"... Napisao je predstave za djecu, a najpoznatije su "Šuma koja hoda", "Baba roga", "Nevidljiva ptica", "Au što je škola zgodna" ... Mnoge Ršumove pjesme imaju i svoju muzičku podlogu pa ih djeca uče pjevati od ranog detinjstva. Neke od njih su "Lako je prutu", "Miš", "Vuče, vuče, bubo lenja", "Svaki dan se sunce rađa", "Medved Brundo"...

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