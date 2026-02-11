Umjesto Pinka na BH Telecom stiže Voyo: Bit će dostupan od aprila

Nakon što je objavljena informacija da će BH Telekom iz svoje ponude ukloniti kanale Pink grupe, iz kompanije su saopćili i koje su naredne programske promjene planirane u okviru usluge Moja TV.

Kako navode, od aprila će ponuda biti proširena uvođenjem streaming servisa "Voyo".

- Time BH Telekom potvrđuje svoju posvećenost unapređenju korisničkog iskustva i inovacijama. Ovim iskorakom, BH Telekom svojim korisnicima želi omogućiti više izbora, više zabave i dodatno poboljšati svoju ponudu. Voyo je jedna od najatraktivnijih streaming platformi koja korisnicima omogućava pristup videosadržajima na zahtjev, uključujući hit-serije, filmove, reality programe, ekskluzivne borilačke prijenose uživo, kao i sadržaje za najmlađe, poput sinhroniziranih crtanih filmova - saopćili su iz kompanije.

Iz BH Telekoma ističu da će platforma omogućiti i gledanje pojedinih sadržaja prije njihovog emitovanja na televiziji, što korisnicima pruža fleksibilnije i personalizirano iskustvo gledanja.

- BH Telekom će o dostupnosti usluge, načinu aktivacije i uslovima korištenja zvanično i pravovremeno informisati korisnike. BH Telekom nastavlja da gradi budućnost televizije i digitalne zabave u Bosni i Hercegovini u skladu s tržišnim trendovima i uvijek u interesu svojih korisnika - zaključili su iz BH Telekoma.