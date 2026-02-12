Utopljeni u patetici: Grad Sarajevo kao slučajni posmatrač

Na zvaničnom Facebook profilu Grada Sarajeva upravo je objavljena poruka „… Tuga do neba“, uz ilustraciju oštećenog tramvaja i natpis „Moje Sarajevo“. Iako emotivna, objava je kod dijela javnosti otvorila dilemu da li je gradska administracija zauzela ulogu saosjećajnog posmatrača umjesto institucije koja bi trebala insistirati na hitnom utvrđivanju odgovornosti i sigurnosti javnog prijevoza?

U situacijama kada nesreća ima smrtni ishod i više povrijeđenih, očekuje se jasna institucionalna reakcija, od zahtjeva za detaljnu istragu, transparentno informiranje građana te konkretni koraci prema nadležnim kantonalnim organima. Upravo zato ovakav način obraćanja mnogi tumače kao simboličan, ali nedovoljan odgovor na događaj koji je uznemirio Sarajevo.

Grad, doduše, nema direktnu operativnu nadležnost nad javnim prijevozom, koji je u ingerenciji kantonalnih struktura. Ipak, kao najviši nivo lokalne vlasti i politički reprezent građana, ima legitimno pravo ali i očekivanu obavezu da zahtijeva odgovore i vrši institucionalni pritisak kako bi se rasvijetlile sve okolnosti nesreće.

Nije vrijeme za simboliku, javnost traži aktivno djelovanje!