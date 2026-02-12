"Ubij Hrvata" ispisano na katoličkoj crkvi u Tesliću

U Tesliću je jučer, zasad nepoznati počinitelj, neposredno prije večernje svete mise, na zidu katoličke crkve ispisao sramotan grafit ćiriličnim pismom "Ubij Hrvata".

Kako je za portal Nedjelja.ba kazao teslićki župnik vlč. Pavo Šekerija, koji se nalazio u Sarajevu na duhovnim vježbama, on je istoga dana obaviješten o ovom vandalskom činu.

- Jučer 11. februara u 17:35 h dobio sam obavijest o grafitu na crkvi kojeg je poslao župljanin Marko Pajić koji je vidio grafit kada je izlazio iz crkve poslije mise slavljene u 17:00 h. Marko tvrdi kako grafita nije bilo na crkvi u 16:15 h kada je on ulazio, a vlč. Boris Salapić kaže kako je vidio grafit kada je on dolazio negdje oko 16:40 h što bi moglo biti da je napisan oko 16:30 h kada se molila krunica u crkvi - kazao je vlč. Pavo.

O ovom činu oglasio se i sam teslićki gradonačelnik Milan Miličević koji je istaknuo kako "ovakva poruka ne predstavlja samo vandalizam, već i napad na dostojanstvo sugrađana, kao i na međunacionalni i međuvjerski sklad koji se u Tesliću godinama gradi i čuva". Naglasio je kako u gradu nema mjesta za mržnju, prijetnje i podjele.

Također, razgovarao je i sa župnikom vlč. Pavom, te izrazio punu podršku katoličkoj zajednici i svim građanima koji su uznemireni ovim činom.

Pozvao je nadležne institucije na hitno identificiranje i procesuiranje počinitelja, naglašavajući kako samo jasna i odlučna reakcija može poslati poruku kako se govor mržnje neće tolerirati.

- Teslić ostaje zajednica svih svojih građana, a na provokacije će se odgovoriti dostojanstvom, solidarnošću i međusobnim poštovanjem - poručio je gradonačelnik.