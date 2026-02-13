Turistička zajednica KS predstavila ponudu na međunarodnom sajmu BIT Milano

Turistička zajednica Kantona Sarajevo predstavila je turističku ponudu Kantona Sarajevo na jednom od najznačajnijih međunarodnih turističkih sajmova – BIT Milano (Borsa Internazionale del Turismo), Italija.

BIT Milano je etabliran kao centralna platforma za promociju turističkih destinacija, inovacija i trendova u globalnoj industriji putovanja.

Ovogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 1.000 izlagača iz preko 60 zemalja, predstavnika turističkih organizacija, agencija, tour operatera i destinacija iz cijelog svijeta, te omogućilo brojne poslovne i promotivne prilike za povezivanje s profesionalcima iz sektora.

Sajam tradicionalno bilježi visoku posjećenost — u prethodnim godinama na BIT Milano dolazilo je i više desetaka hiljada posjetilaca, profesionalaca i turista zainteresovanih za najnovije ponude i trendove u turizmu.

Turistička zajednica KS na sajmu je nastupila u saradnji s turističkim agencijama iz Bosne i Hercegovine (Fortuna Tours, Saray Bosnia Travel, Zoom Travel, Bella Bosnia Tours) i hotelijerima (Movenpick Hotel Sarajevo), što je dodatno osnažilo zajedničku prezentaciju turističke ponude i potencijala destinacije.

Tokom sajma naš štand posjetili su i generalni konzul Dag Đumrukčić i konzulica Bosne i Hercegovine u Milanu Arijana Džogović, čime je potvrđena podrška državnih i diplomatskih institucija promociji turizma i jačanju međunarodne saradnje, saopćeno je iz Turističke zajednice KS.