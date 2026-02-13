Oglasio se Nikšić: Učenik (15) iz Mostara je već na klinici u Njemačkoj i operisan je

Humanost naših ljudi nikad nije bila upitna, niti se može zabraniti bilo kome da traži način za osiguravanje sredstava za liječenje, poručio je Nikšić

13.2.2026

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se na društvenim mrežama, s obzirom na, kako je rekao veliki broj poziva i upita koje je dobio u toku dana, te različitih informacija u javnosti u vezi sa liječenjem petnaestogodišnjeg D.D. iz Mostara.

- S obzirom na veliki broj poziva i upita koje sam dobio u toku dana, te različitih informacija u javnosti u vezi sa liječenjem petnaestogodišnjeg D.D. iz Mostara, nakon prikupljenih informacija u nemogućnosti da svakome posebno odgovorim ovim putem želim podijeliti meni dostupne informacije. Pacijent je već na klinici u Njemačkoj i operisan je. Prije svega njemu želim brz i uspješan oporavak. Zavod zdravstvenog osiguranja je u kontaktu s klinikom, sredstva za operativni zahvat i popratne troškove su osigurana iz budžeta Federacije putem Fonda solidarnosti i bit će transferirana klinici prema isporučenoj fakturi – navodi Nikšić na Facebooku.

Ističe da Vlada Federacije ima osigurana sredstva u Fondu solidarnosti, koja ove godine iznose više od 100 miliona KM, za ovakve slučajeve, koja se izdvajaju po precizno utvrđenim procedurama sa kojim su upoznate domaće zdravstvene ustanove i stručni kadar.

- Humanost naših ljudi nikad nije bila upitna, niti se može zabraniti bilo kome da traži način za osiguravanje sredstava za liječenje, ali koristim i ovu priliku da pozovem sve one koji su u stanju potrebe da se prije toga informiraju u Fondu solidarnosti te na taj način izbjegnu stres oko prikupljanja i osiguranja potrebnih sredstava – naveo je premijer.

Objava Nikšića. Screenshot / Facebook

Podsjetimo, Osnovna škola Mujaga Komadina Mostar objavila je apel za pomoć svom učeniku, 15-godišnjem D.D kojem je dijagnosticiran karcinom na limfnim žlijezdama i jednjaku. Kako su naveli u objavi na Facebooku, nakon pregleda u četvrtak utvrđeno je da je D.D. potrebno hitno liječenje, odnosno operacija u Njemačkoj. Prema navodima škole, iznos potreban za liječenje iznosi 248.000 eura, a sredstva je potrebno prikupiti do ponedjeljka.

- Pozivamo sve učenike, roditelje, građane Mostara i cijele Bosne i Hercegovine da se uključe u akciju prikupljanja novčane pomoći. Sav prikupljeni novac bit će predan roditeljima našeg Darisa - naveli su iz škole.

