Oglasio se Nikšić: Učenik (15) iz Mostara je već na klinici u Njemačkoj i operisan je

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se na društvenim mrežama, s obzirom na, kako je rekao veliki broj poziva i upita koje je dobio u toku dana, te različitih informacija u javnosti u vezi sa liječenjem petnaestogodišnjeg D.D. iz Mostara.

- S obzirom na veliki broj poziva i upita koje sam dobio u toku dana, te različitih informacija u javnosti u vezi sa liječenjem petnaestogodišnjeg D.D. iz Mostara, nakon prikupljenih informacija u nemogućnosti da svakome posebno odgovorim ovim putem želim podijeliti meni dostupne informacije. Pacijent je već na klinici u Njemačkoj i operisan je. Prije svega njemu želim brz i uspješan oporavak. Zavod zdravstvenog osiguranja je u kontaktu s klinikom, sredstva za operativni zahvat i popratne troškove su osigurana iz budžeta Federacije putem Fonda solidarnosti i bit će transferirana klinici prema isporučenoj fakturi – navodi Nikšić na Facebooku.

Ističe da Vlada Federacije ima osigurana sredstva u Fondu solidarnosti, koja ove godine iznose više od 100 miliona KM, za ovakve slučajeve, koja se izdvajaju po precizno utvrđenim procedurama sa kojim su upoznate domaće zdravstvene ustanove i stručni kadar.

- Humanost naših ljudi nikad nije bila upitna, niti se može zabraniti bilo kome da traži način za osiguravanje sredstava za liječenje, ali koristim i ovu priliku da pozovem sve one koji su u stanju potrebe da se prije toga informiraju u Fondu solidarnosti te na taj način izbjegnu stres oko prikupljanja i osiguranja potrebnih sredstava – naveo je premijer.