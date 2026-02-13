Parlamentarci iz Predstavničkog doma podnijeli krivičnu prijavu protiv osoba koje "pripremaju nezavisnost RS-a"

SDP BiH je podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv šefa Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladena Filipovića i drugih osoba koje pozivaju ili pripremaju nezavisnost RS-a (Milorad Dodik, Nenad Stevandić, Radovan Višković i drugi).

Krivičnu prijavu su podnijeli zastupnici, njih 11, u Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine iz SDP, NiP, NS i BHI KF - Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević Dizdarević te Denis Zvizdić.

Kako je saopćeno, krivičnu prijavu podnose zbog napada na ustavni poredak BiH, ugrožavanja teritorijalne cjeline, davanja nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem, udruživanja radi činjenja krivičnih djela i pomaganja i podstrekavanja.

- Prema javno dostupnim informacijama Ministarstva pravosuđa SAD-a putem zvanične elektronske platforme, objavljen je obrazac 'Form NSD4 - Dokaz O Registraciji, u skladu sa zakonom o registraciji stranih lobista 1938 sa dopunama', koji sadrži dokument pod nazivom 'Konsultantski ugovor'. Konsultantski ugovor je zaključen 6. septembra 2025. između predstavnika RS-a, kako se vladi SAD-a identifikovao prvoprijavljeni i Dickens & Madson Canada Inc, zastupan po drugoprijavljenom. Isti ugovor je potom službeno zaprimljen od NSD Registration Unit dana 10. 3. 2025. u okviru Obrasca kojim se prijavljuju lobistički ugovori - navodi se.

Kako se dodaje, potpisnici ugovora su Mladen Filipović u ime RS-a i Ari Ben Menashe u ime Dickens & Madson Canada Inc.

- Obrazac i Konsultantski ugovor potvrđuje da se u slučaju prvoprijavljenog i drugoprijavljenog radi o registraciji lobističkih aktivnosti u SAD, u skladu sa zakonom SAD-a o obaveznoj evidenciji stranih lobista. Prvoprijavljeni i drugoprijavljeni potpisali su Konsultantski ugovor, a potom i registrovali isti pred vladom SAD-a, a koji Ugovor predviđa organizovano političko i lobističko djelovanje prema međunarodnim subjektima, uključujući SAD, Saudijsku Arabiju, UAE, EU, UN i dr., s ciljem jačanja političke pozicije RS-a, na čelu sa Miloradom Dodikom i otcjepljenja od Bosne i Hercegovine, odnosno narušavanje njenog ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta - dodaje se.

Kako se navodi, prvoprijavljeni i drugoprijavljeni su svjesno poduzimali međunarodne lobističke aktivnosti u ime Republike Srpske, što je relevantno za utvrđivanje njihove namjere i angažmana u političkom kontekstu Bosne i Hercegovine i djela za koje se terete ovom krivičnom prijavom.

- U okviru Konsultantskog ugovora jedna od izričitih obaveza drugoprijavljenog bila je da poduzme aktivnosti usmjerene na 'uklanjanje visokog predstavnika BiH, gospodina Christiana Schmidta, sa njegove pozicije u Uredu visokog predstavnika (OHR)'. Ova ugovorna obaveza ima za cilj direktno djelovanje protiv međunarodno priznatog nadzornog organa u Bosni i Hercegovini, što je u suprotnosti s Ustavom i važećim zakonodavstvom - navodi se.

Dodaju da "s obzirom da su predviđene novčane naknade i druge koristi iz ugovora povezane s izvršavanjem ove obaveze, djelovanje prijavljenih lica predstavlja osnov sumnje za prijavljena krivična djela".

- U okviru Konsultantskog ugovora je predviđena i obaveza drugoprijavljenog da se osigura poništavanje, odnosno sprječavanje provođenja poziva za održavanje izbora zakazanih za 23. novembar 2025. godine u Republici Srpskoj. Ova odredba Ugovora pokazuje namjeru da se direktno ometa sprovođenje zakonitog izbornog procesa i demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini, što predstavlja djelovanje protiv ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta države. 2.8. Pravosnažna presuda Suda BiH u predmetu Milorad Dodik i drugi (26. februar 2025.) potvrđuje politički kontekst i motive prijavljenih lica - dodaje se.

Predložili su da Tužilaštvo BiH donese naredbu o provođenju istrage, pribavi dokaze predložene po službenoj dužnosti koji nisu dostupni podnosiocu, kao i da sasluša prijavljena lica i svjedoka te zatraži međunarodnu pravnu pomoć.

- Na taj način će osigurati rasvjetljavanje okolnosti u vezi sa tokovima novca koji su izvjesni prema materijalnoj dokumentaciji u spisu, a mogu ukazati i na druga lica povezana sa izvršenjem krivičnih djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine kao najozbiljnijeg oblika ugrožavanja državnog i društvenog poretka, te prijetnje stabilnosti i ustavnom uređenju, u vezi sa kojim očekuje prioritetno postupanje - zaključuje se.

Podsjetimo, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ove je sedmice, 10. februara, kazao da je bivši predsjednik entiteta RS Dodik u septembru prošle godine sklopio ugovor s konsultantskom kućom "Dickens & Madson" iz Kanade, kako bi, kako je rekao, za njega i njegove interese lobirala kod američke administracije i predsjednika Donalda Trampa (Trumpa). Konaković je naveo da se u dokumentu, koji je u posjedu Ministarstva vanjskih poslova BiH, jasno navodi koje je sve ciljeve Dodik predočio.