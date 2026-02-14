Borjana Krišto iz Minhena za "Avaz": Ključni globalni forum o sigurnosti i geopolitici

Stotine visoki političkih i vojnih dužnosnika, diplomata i predstavnika poslovnog sektora iz cijelog svijeta prisustvuju trodnevnoj Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je u petak počela u ovom njemačkom gradu.

U historiji ovog foruma, započetoj davne 1963. godine, ovo je najznačajniji skup na kojem će se razgovarati o budućnosti transatlantskog saveza i sigurnosti Evrope. Ključne teme su aktuelna pitanja međunarodne sigurnosne politike i jačanja saradnje na rješavanju najvećih globalnih izazova. Učešće na konferenciji u hotelu “Bayerischer Hof” najavili su, pored ostalih, predsjednici Njemačke, Francuske i Ukrajine Fridrih Merc (Friedrich Merz), Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i Volodimir Zelenski, generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte), kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji (Wang Yi), premijerka Danske Mete Frederiksen (Mette). Američku delegaciju predvodi državni sekretar Marko Rubio (Marco), a najavljen je i dolazak brojnih kongresmena.