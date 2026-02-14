Borjana Krišto iz Minhena za "Avaz": Ključni globalni forum o sigurnosti i geopolitici

Stotine visoki političkih i vojnih dužnosnika, diplomata i predstavnika poslovnog sektora iz cijelog svijeta prisustvuju trodnevnoj Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je u petak počela u ovom njemačkom gradu.
SIGURNOSNA KONFERENCIJA
MEĐU ZVANIČNICIMA
Sudjelovat ću u raspravi o regionalnoj saradnji, energetskoj povezanosti i sigurnosnim izazovima u Evropi, kazala nam je Krišto
Krišto: Među vodećim svjetskim čelnicima. Armin Durgut / PIXSELL
Stotine visoki političkih i vojnih dužnosnika, diplomata i predstavnika poslovnog sektora iz cijelog svijeta prisustvuju trodnevnoj Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je u petak počela u ovom njemačkom gradu.
S lica mjesta: Rasprava o budućnosti Evrope. Vijeće ministara BiH
U historiji ovog foruma, započetoj davne 1963. godine, ovo je najznačajniji skup na kojem će se razgovarati o budućnosti transatlantskog saveza i sigurnosti Evrope. Ključne teme su aktuelna pitanja međunarodne sigurnosne politike i jačanja saradnje na rješavanju najvećih globalnih izazova.
Učešće na konferenciji u hotelu “Bayerischer Hof” najavili su, pored ostalih, predsjednici Njemačke, Francuske i Ukrajine Fridrih Merc (Friedrich Merz), Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i Volodimir Zelenski, generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte), kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji (Wang Yi), premijerka Danske Mete Frederiksen (Mette). Američku delegaciju predvodi državni sekretar Marko Rubio (Marco), a najavljen je i dolazak brojnih kongresmena.
SIGURNOSNA KONFERENCIJA
SIGURNOSNA KONFERENCIJA
Na poziv predsjedavajućeg MSC-a Volfganga Išingera (Wolfgang Ischinger) u Minhenu su i članovi Predsjedništva BiH, Željko Komšić, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, te predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
Prije početka ovog važnog skupa, Krišto se kratko javila za “Avaz”.
- Sudjelujem na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, jednom od najvažnijih globalnih foruma za raspravu o međunarodnoj sigurnosti i geopolitici. Tijekom konferencije planirane su brojne aktivnosti i sastanci. Prisustvujem obraćanjima vodećih svjetskih dužnosnika, uključujući obraćanja Marka Rubija, Ursule fon der Lajen, Marka Rutea, Fridriha Merca, Kaje Kalas i drugih. Također ću sudjelovati na okruglom stolu inicijative “Tri mora”, gdje će se raspravljati o regionalnoj saradnji, energetskoj povezanosti i sigurnosnim izazovima u Evropi – kazala nam je Krišto.
IZVRŠENI PRETRESI JUČER
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
PROSLAVLJENI TRENER