ČINJENICE

Uk četvrti premijer Kantona Sarajevo koji je dao ostavku

Trojka izmišlja kada kaže da je "moralni Uk" prvi premijer koji je dao ostavku, prije njega ih ima trojica

Silajdžić, Zeljković i Nenadić. Screenshot

Piše: Evelin Trako

16.2.2026

Na društvenim mrežama počelo je opšte moralisanje kako prvi put u historiji se dešava da jedan političar postupa odgovorno i daje ostavku.

Naime, Trojka izmišlja kada kaže da je "moralni Uk" prvi premijer koji je dao ostavku, prije njega ih ima trojica.

Međutim, da ne idemo više od kantonalnog nivoa, samoreklamerski raspoloženim političarima treba predočiti činjenicu da su čak tri premijera KS prije Uka podnijeli ostavku.

Mario Nenadić (SBB) je 2020. godine podnio ostavku. Tom prilikom Nenadić je rekao da je više od mjesec i po dana najavljivao da će kada bude promijenjena većina podnijeti ostavku. Nenadić je tada kazao da je Fahrudin Radončić, lider SBB-a, bezrezervno podržao njegovu namjeru da uputi neopozivu ostavku.

Mario Nenadić podnio ostavku u novembru 2020. godine. Screenshot

2014. godine je ostavku podnio Suad Zeljković (SDA). On je ostavku podnio nakon početka najvećih masovnih protesta u novijoj historiji BiH. Bila je to opštenarodna pobuna, koja je zahvatila veći dio Federacije BiH.

Zeljković podnio ostavku u februaru 2014. godine. Screenshot

Prvi je ostavku podnio Samir Silajdžić (SBiH) 2008. godine navodeći kao razloge izborne rezultate Stranke za BiH, međutim radilo se o velikoj pobuni građana.

Samir Silajdžić podnio ostavku 9. oktobra 2008. godine. Screenshot

