Uk četvrti premijer Kantona Sarajevo koji je dao ostavku

Na društvenim mrežama počelo je opšte moralisanje kako prvi put u historiji se dešava da jedan političar postupa odgovorno i daje ostavku.

Naime, Trojka izmišlja kada kaže da je "moralni Uk" prvi premijer koji je dao ostavku, prije njega ih ima trojica.

Međutim, da ne idemo više od kantonalnog nivoa, samoreklamerski raspoloženim političarima treba predočiti činjenicu da su čak tri premijera KS prije Uka podnijeli ostavku.

Mario Nenadić (SBB) je 2020. godine podnio ostavku. Tom prilikom Nenadić je rekao da je više od mjesec i po dana najavljivao da će kada bude promijenjena većina podnijeti ostavku. Nenadić je tada kazao da je Fahrudin Radončić, lider SBB-a, bezrezervno podržao njegovu namjeru da uputi neopozivu ostavku.