Demonstranti traže ostavku SDP-ovog direktora GRAS-a

Okupljeni građani nosili su transparente sa porukama „Ostavka Senadu Mujagiću“ i „Sistem te laže“

D. H.

16.2.2026

Na sarajevskim ulicama i danas su se okupili demonstranti.

Nakon što je Nihad Uk podnio ostavku, demonstranti otvoreno traže ostavku direktora GRAS-a Senada Mujagića, smatrajući ga odgovornim za stanje u ovom javnom preduzeću nakon tragične tramvajske nesreće.

Okupljeni građani nose transparente sa porukama „Ostavka Senadu Mujagiću“ i „Sistem te laže“, izražavajući nepovjerenje prema rukovodstvu GRAS-a i institucijama koje vode istragu. Protesti protiču mirno, ali uz jasno izraženo nezadovoljstvo i zahtjev da odgovornost ne ostane samo na nižim nivoima, već da obuhvati i upravljačke strukture.

Demonstranti poručuju da je neprihvatljivo da nakon tragedije nije uslijedilo javno preuzimanje odgovornosti od strane direktora, niti konkretno obraćanje javnosti u kojem bi se objasnile okolnosti nesreće, stanje voznog parka i mjere koje se poduzimaju kako bi se spriječile slične tragedije.

