Demonstranti traže ostavku SDP-ovog direktora GRAS-a

Na sarajevskim ulicama i danas su se okupili demonstranti.

Nakon što je Nihad Uk podnio ostavku, demonstranti otvoreno traže ostavku direktora GRAS-a Senada Mujagića, smatrajući ga odgovornim za stanje u ovom javnom preduzeću nakon tragične tramvajske nesreće.

Okupljeni građani nose transparente sa porukama „Ostavka Senadu Mujagiću“ i „Sistem te laže“, izražavajući nepovjerenje prema rukovodstvu GRAS-a i institucijama koje vode istragu. Protesti protiču mirno, ali uz jasno izraženo nezadovoljstvo i zahtjev da odgovornost ne ostane samo na nižim nivoima, već da obuhvati i upravljačke strukture.