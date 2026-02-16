Oštra reakcija Džemala Smajića: Thompson nije incident, njega toleriše politika HDZ-a!

Nedavni koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu još jednom je pokazao da se na prostoru Bosne i Hercegovine, bez ikakve zadrške, javno veličaju simboli i ideologije fašističkog režima NDH koji je bio direktni saučesnik nacističke politike i odgovoran za sistemske zločine nad Jevrejima, Srbima, Romima i antifašistima, kazao je delegat (SBiH) u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Džemal Smajić.

S druge strane, kako ističe, slična politika na istim osnovama, koja je bila pod kontrolom Miloševićevog režima, napravila je genocid nad Bošnjacima 1995. godine.

“Posebno zabrinjava što se istovremeno u današnjem političkom prostoru pokušavaju zamjeniti teze i plasirati narativ o navodnom “prijateljstvu” prema jevrejskoj zajednici od strane politike koja jedina u BiH dozvoljava Thompsonove koncerte u dijelovima zemlje gdje vlada HDZ. Također je važno naglasiti da se u sredinama pod političkim uticajem iste stranke kontinuirano tolerira ili relativizira simbolika i retorika koja baštini ideološko naslijeđe odgovorno za Holokaust”, rekao je Smajić.

Prema njegovim riječima, fašizam ne smijemo prihvatiti kao normalnu pojavu i dozvoliti mu da se veliča kroz muzičke nastupe u modernom dobu. To je ideologija koja je proizvela logore, progone i istrebljenje, a onaj ko zatvara oči pred njenim javnim veličanjem ne može istovremeno graditi kredibilitet na navodnoj brizi za jevrejsku zajednicu i govoriti o savremenim evropskim vrijednostima.

"Bosna i Hercegovina je zemlja koja je kroz svoju historiju platila visoku cijenu ekstremizma i etnonacionalizma. Zato je obaveza svih odgovornih aktera da jasno i bez kalkulacija osude svako veličanje ideologija koje su proizvele Holokaust, genocid i druge masovne zločine”, poručio je Smajić.