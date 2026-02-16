Tribina SDP BiH: Pokazali smo djelima da vodimo računa o Krajini

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine održala je večeras tribinu u Bosanskoj Krupi, gdje su građanima predstavljena ulaganja u taj grad, za koji je izdvojeno 11 miliona KM, više nego u 10 godina prethodne vlade.

- Pokazali smo da brinemo o Krajini, a o tome najbolje govore podaci i rezultati. Za Unsko-sanski kanton je izdvojeno više od 425 miliona KM u mandatu ove Vlade. Odgovorili smo na pitanja o putnom povezivanju, gdje je uloženo 115 miliona KM, dok je za aerodrom Bihać izdvojeno dodatnih 49 miliona KM, dajući priliku za povezivanje ovog dijela BiH sa Evropom i svijetom - navodi se u saopćenju SDP-a BiH.

Iz te stranke ističu da su ulaganja u industriju premašila 60 miliona KM, za socijalna izdavanja 90 miliona KM, dok su na nivou cijele FBiH već izdvojili 28 miliona KM za mala i srednja preduzeća u odnosu na 6,7 miliona KM koliko je izdvajala prethodna SDA vlada.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDPBiH Nermin Nikšić u svom govoru je podsjetio da je BDP FBiH sa 24,9 milijardi KM porastao na 34,5 milijardi KM, dok je ukupni dug smanjen.

- Sredstva su raspoređena i za one kojima je to najpotrebnije, tako je za Fond solidarnosti izdvojeno više od 100 miliona KM. Po prvi put su uvedene stipendije povratnicima u iznosu od 1.200 KM - naveo je Nikšić i dodao da se ovim rezultatima nema šta prigovoriti, zbog čega opozicija pribjegava falsifikovanju činjenica, kreiranju nepostojećih afera, pa sve do likovanja i iskorištavanja tragedija u dnevnopolitičke svrhe.

Pored premijera Nikšića na tribini su se obratili i predsjednik GOSDP Bosanka Krupa Muhidin Šertović, gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović, predsjednik KO SDP USK i zastupnik u Skupštini USK Almin Hopovac, generalni sekretar SDP BiH Edis Dervišagić i federalni ministar raseljenih lica i izbjeglica Nerin Dizdar, saopćeno je iz SDP-a BiH.