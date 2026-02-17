Snimak iz zraka / Mladi stižu pred Vladu KS kako bi iskazali razočarenje: "Hota odlazi"

Protest pred Vladom Kantona Sarajevo. Avaz

Piše: Evelin Trako

17.2.2026

Demonstranti su danas stigli ispred Vlade Kantona Sarajevo tražeći ostavku kantonalne ministrice Naide Hota-Muminović (NiP).

Skandiraju „Hota odlazi“. Riječ je o protestima koji se već peti dan organiziraju u Sarajevu.

Povod je, podsjetimo, pogibija Erdoana Morankića (23) iz Brčkog koji je bio sarajevski student. Njega je tramvaj udario u četvrtak kada je iskočio iz šina krećući se prema Baščaršiji. 

Inače, protesti se svakodnevno održavaju u Sarajevu s početkom u 12 sati.

Pogledajte snimak iz zraka. 

Ranije je najavljeno da će protesti biti održani i sutra. 

