Sjednica Doma naroda počela minutom šutnje za Erdoana Morankića, pa prekinuta nakon što je Špirić srušio kvorum

Sjednica Doma naroda PSBiH prekinuta je nakon što je SNSD srušio kvorum.

Ona je na prijedlog predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemala Ademovića počela minutom šutnje u čast stradalog studenta Erdoana Morankića.

Sjednica je prekinuta nakon što je dopredsjedavajući Nikola Špirić održao govor i nakon toga napustio zasjedanje, jer na sjednici svakako nisu bila prisutna dva delegata iz reda srpskog naroda Radovan Kovačević i Sredoje Nović.

Na dnevnom redu su se trebali naći zakoni koji nisu iz seta evropskih zakona, a Špirić je zamjerio redoslijed tačaka, odnosno da Zakon o VSTV-u i Zakon o Sudu BiH budu prve tačke dnevnog reda.

- Postoje zakoni o kojima Republika Srpska ima rezervu i mi smo to rekli. Dvije godine vodi se pokušaj satanizacije RS i progon rukovodstva RS. Pokušalo se na različitim međunarodnim adresama. Sjećate se izjava kolegice Sabine Ćudić, da s SNSD-om i Miloradom Dodikog nema evropskog puta, to je bila blokada koja traje do danas - rekao je.

Ademović je upozoravao Špirića da se drži dnevnog reda, ali Špirić je poručio da SNSD neće učestvovati u daljem zasjedanju.

Evropski zakoni su predloženi tek kao 10. i 11. tačka dnevnog reda, što je bilo sporno Špiriću, pa je srušio kvorum.

Prije toga se trebalo raspravljati o Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH, Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kao i o razmatranju zahtjeva Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.