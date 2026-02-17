Ginkel posjetio Karana odmah nakon preuzimanja dužnosti

- Otpravnik poslova Džon Ginkel čestitao je predsjedniku RS-a Siniši Karanu na izbornoj pobjedi i održao sadržajni i produktivan sastanak s njim i bivšom predsjednicom RS-a Anom Trišić-Babić, tokom kojeg je razgovarao o partnerstvu, saradnji i boljim prilikama za sve građane Bosne i Hercegovine, uključujući i Republiku Srpsku - napisala je Ambasada SAD-a na X-u.

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel objavio je da se sastao s novim predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, odmah nakon što je on preuzeo dužnost.

Dodaju da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene konstruktivnoj saradnji sa RS-om i partnerima širom BiH.

- Cilj je proširenje zajedničkih prilika, jačanje dugoročne stabilnosti i podsticanje američkih investicija koje će doprinijeti prosperitetnoj budućnosti obje naše zemlje - napisano je.

Siniša Karan je dužnost predsjednika preuzeo na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a, nakon što su potvrđeni rezultati ponovljenih izbora od 8. februara.

Prethodno je tu dužnost obavljala Ana Trišić-Babić, kao privremena predsjednica, zbog toga što je Miloradu Dodiku oduzet mandat usljed presude Suda Bosne i Hercegovine. Iako se Dodik protivio napuštanju funkcije i provođenju presude, na kraju je to ipak morao uraditi, vjerovatno pod pritiskom SAD-a. Zauzvrat je dobio ukidanje američkih sankcija za sebe i svoje partnere.

Zanimljivo je da se američki ambasador susreo s Karanom isti dan kada je preuzeo dužnost, što znači da je Ginkel prvi međunarodni dužnosnik s kojim se sastao predsjednik RS-a nakon dobijenog mandata.