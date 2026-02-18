Evropska unija u BiH: Veličanju fašističkih ideologija nema mjesta u demokratskom društvu

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poziva sve na iskazivanje poštovanja prema žrtvama zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata, te nadležne organe u BiH da u skladu s domaćim zakonodavstvom istraže incident na koncertu u Širokom Brijegu, na kojem su isticani fašistički simboli.

- Fotografije i videozapisi s nedavnog koncerta u Širokom Brijegu prikazuju učesnike kako skandiraju slogane i ističu obilježja povezana s fašističkim ideologijama. Veličanju i relativizaciji fašističkih ideologija nema mjesta u demokratskom društvu i podsjećaju na najmračnije periode evropske historije - saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.