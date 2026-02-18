U Gazi Husrev-begovoj džamiji klanjana prva ovogodišnja teravija

U Gazi Husrev-begovoj džamiji večeras su muslimani klanjali prvi teravih-namaz u ovom mubarek mjesecu - ramazanu. Vjernici su se okupili u džamiji kako bi zajednički klanjali, osjetivši duh mjeseca posta i zajedništva.

Ramazan je nastupio večeras pucanjem topa sa Žute tabije u Sarajevu.

Atmosfera u džamiji bila je ispunjena mirnoćom, molitvom i duhovnom snagom, a prisutni su imali priliku obnoviti svoje duhovne obaveze i osjećaj pripadnosti zajednici.