U Gazi Husrev-begovoj džamiji klanjana prva ovogodišnja teravija

Ramazan je nastupio večeras pucanjem topa sa Žute tabije u Sarajevu

A. O.

18.2.2026

U Gazi Husrev-begovoj džamiji večeras su muslimani klanjali prvi teravih-namaz u ovom mubarek mjesecu - ramazanu. Vjernici su se okupili u džamiji kako bi zajednički klanjali, osjetivši duh mjeseca posta i zajedništva.

Ramazan je nastupio večeras pucanjem topa sa Žute tabije u Sarajevu.

Atmosfera u džamiji bila je ispunjena mirnoćom, molitvom i duhovnom snagom, a prisutni su imali priliku obnoviti svoje duhovne obaveze i osjećaj pripadnosti zajednici.

Gazi Husrev-begova džamija, poznata po svojoj bogatoj historiji i arhitektonskoj ljepoti i ovog je puta pokazala koliko je mjesto okupljanja i duhovnog jačanja vjernika. 

Večerašnja teravija označila je početak posebnog mjeseca koji okuplja muslimane širom svijeta u molitvi, postu i dobrom djelovanju.

Prvi teravih-namaz uvijek nosi poseban značaj jer simbolizira početak duhovnog putovanja kroz ramazan, a večeras je to zajedništvo posebno bilo vidljivo kroz osmijehe, prisustvo porodica i posvećenost svakog pojedinca ibadetu.

Pogledajte fotografije koje je večeras zabilježio fotoreporter "Avaza".

