U Gazi Husrev-begovoj džamiji klanjana prva ovogodišnja teravija

U Gazi Husrev-begovoj džamiji večeras su muslimani klanjali prvi teravih-namaz u ovom mubarek mjesecu - ramazanu. Vjernici su se okupili u džamiji kako bi zajednički klanjali, osjetivši duh mjeseca posta i zajedništva.
Ramazan je nastupio večeras pucanjem topa sa Žute tabije u Sarajevu.
Atmosfera u džamiji bila je ispunjena mirnoćom, molitvom i duhovnom snagom, a prisutni su imali priliku obnoviti svoje duhovne obaveze i osjećaj pripadnosti zajednici.
Gazi Husrev-begova džamija, poznata po svojoj bogatoj historiji i arhitektonskoj ljepoti i ovog je puta pokazala koliko je mjesto okupljanja i duhovnog jačanja vjernika.
Večerašnja teravija označila je početak posebnog mjeseca koji okuplja muslimane širom svijeta u molitvi, postu i dobrom djelovanju.
Prvi teravih-namaz uvijek nosi poseban značaj jer simbolizira početak duhovnog putovanja kroz ramazan, a večeras je to zajedništvo posebno bilo vidljivo kroz osmijehe, prisustvo porodica i posvećenost svakog pojedinca ibadetu.
