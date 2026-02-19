U Travniku održan sastanak o poboljšanju uvjeta za djecu s teškoćama u razvoju

Roditelji djece s teškoćama u razvoju, zajedno s predstavnicom Udruženja „Sreća za sve“, posjetili su načelnika Travnika Kenana Dautovića i tom prigodom održali radni sastanak posvećen unaprjeđenju uvjeta za rad i boravak djece uključene u aktivnosti Udruženja.

Roditelji su istaknuli kako cijene dosadašnju kontinuiranu podršku Općine, naglašavajući značaj stabilne institucionalne suradnje u realizaciji programskih aktivnosti.

Tokom susreta razgovaralo se o aktualnim potrebama i izazovima s kojima se Udruženje suočava, s posebnim fokusom na pitanje proširenja prostornih kapaciteta, priopćeno je iz Općine Travnik.

Povećan broj korisnika, razvoj novih programa i kontinuirano širenje aktivnosti zahtijevaju adekvatnije prostorne uvjete kako bi se osigurao kvalitetan i stabilan rad.

Na sastanku je naglašena i važnost kontinuirane komunikacije i partnerskog odnosa između lokalne zajednice i organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti socijalne zaštite i inkluzije.

Općina Travnik ostaje opredijeljena da, u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih mogućnosti, pruža podršku inicijativama koje doprinose unaprjeđenju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Udruženje „Sreća za sve“ nastavlja s realizacijom svojih programskih aktivnosti, uz nastojanje da se kroz suradnju s relevantnim institucijama osiguraju što bolji uslovi za rad i daljnji razvoj usluga podrške.