Ponovo pao Hotin EMIS sistem, građani ogorčeni: Da li se pojedinim roditeljima namještao upis u vrtiće?

Sistem EMIS za upis djece u predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo ponovo je doživio kolaps, ostavljajući brojne roditelje satima bez mogućnosti da prijave svoju djecu za vrtiće. Tehnički problemi pojavili su se upravo u trenutku kada je trebala početi faza izbora predškolske ustanove, što je izazvalo ogorčenje i zabrinutost među porodicama.

Više od sat vremena roditelji ne mogu pristupiti prijavi. Stranica se ruši, ne učitava i sve se svodi na beskonačno refreshanje. Ljudi sjede pred ekranima, uzimaju slobodno s posla, odgađaju obaveze i pokušavaju uraditi nešto što bi u normalnim okolnostima trajalo nekoliko minuta – naveli su roditelji koji su pokušavali pristupiti sistemu.

Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo tek su naknadno priznali postojanje problema, objavivši obavijest da sistem nije dostupan zbog tehničkih poteškoća čiji se uzrok utvrđuje.

- Zbog tehničkih poteškoća čiji uzrok se trenutno utvrđuje, sistem EMIS-predškolsko nije dostupan u planirano vrijeme početka faze izbora vrtića. Roditelji će biti informisani o tačnom vremenu početka ove faze nakon otklanjanja tehničkih poteškoća – saopćili su iz Ministarstva.

Obavijest je objavljena tek sat nakon što su roditelji već bezuspješno pokušavali pristupiti sistemu.

Muke roditelja

Jedan od roditelja, koji je želio ostati anoniman, izjavio je za „Avaz“ da problemi traju mjesecima i da je upis djece postao gotovo nemoguć.

- Ja od oktobra pokušavam da upišem dijete, ali je nemoguće. Prvo se nismo mogli registrovati, zatim nismo mogli uploadovati dokumente. Kada je bio konkurs prije 15 dana, sistem nije dozvoljavao izbor vrtića. Danas, kada je trebao početi izbor, stranica opet ne radi i ne možemo se ulogovati – rekao je roditelj.

On ističe da je situacija dovela do ozbiljnih posljedica za njegovu porodicu.

- Moja supruga je ostala bez posla jer nema ko čuvati dijete. Trebala je početi raditi na novom poslu, ali ne može jer dijete nije upisano u vrtić. Ovo je katastrofa – naveo je.

Dupli aršini

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su, prema tvrdnjama roditelja, neki korisnici mogli pristupiti sistemu, dok drugi nisu, što otvara pitanje jednakog tretmana svih prijavljenih.

- Dobio sam informaciju da neki roditelji mogu pristupiti, a neki ne mogu. Prije tri godine sam upisao dijete za pet minuta bez ikakvih problema. Sada je to nemoguće. Bojim se da postoji mogućnost da iza svega stoji neka namještaljka – kazao je.

Roditelji također tvrde da je komunikacija s nadležnima bila otežana, te da su telefoni Ministarstva bili preopterećeni pozivima.

Ovaj kolaps sistema dolazi svega nekoliko dana nakon što je Ministarstvo poništilo prethodni konkurs za upis djece u vrtiće, priznajući da je sistem bio aktiviran ranije nego što je planirano. Umjesto u 10 sati, faza izbora vrtića tada je započela u 8 sati, čime su neki roditelji stekli prednost u odnosu na druge.

Roditelji traže odgovore

Roditelji sada traže jasne odgovore o tome ko snosi odgovornost za ponovljeni pad sistema, da li će procedura biti fer za sve i kako će nadležni spriječiti slične situacije u budućnosti.

Ističu da se ne radi o izolovanom incidentu, već o sistemskom problemu koji pogađa veliki broj porodica i direktno utiče na njihov svakodnevni život, zaposlenje i egzistenciju.

Za sada nije poznato kada će sistem ponovo biti u funkciji niti da li će trenutni proces prijava biti poništen ili nastavljen nakon otklanjanja tehničkih problema.