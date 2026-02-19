Dodik nazvao Konakovića i Nikšića nevažnim likovima: BiH nikada neće biti nikakva zemlja

Sarajevo ništa ne može da posije u Banjoj Luci, poručio je to lider SNSD-a Milorad Dodik, nakon što su danas SDP BiH, NiP, NES i PDA, u Banjoj Luci potpisale Sporazum o zajedničkom djelovanju na Općim izborima 2026.

- Mi smo dva svijeta, dva kontinenta, dvije civilizacije i to je to. Zato BiH nikada neće biti nikakva zemlja - rekao je Dodik.

Sarajevsku petorku, koja se danas sastala u Banjoj Luci, Dodik je nazvao “nevažnim trivijalnim političkim likovima” koji su, kako je rekao, došli u Banja Luku da nekog isprovociraju.

Dodik je predložio opoziciji da kod predsjednika RS Siniše Karana iniciraju sastanak svih relevantnih političkih faktora kako bi se razgovaralo o strategiji srpskog naroda i kako bi se odredilo ponašanje u vremenu koje dolazi.

Dodik je istakao da se ne smiju ponoviti greške iz prošlosti.

- Ja ću na svaki takav sastanak doći da razgovaramo o tome šta je strategija našeg naroda i naše političke nacije i da u toj strategiji možemo da odredimo naše ponašanje u vremenu koji dolazi – rekao je Dodik.

Dodik kaže i da može da pređe preko mnogih stvari radi interesa Republike Srpske i da se postigne dogovor, ako je to moguće.

- Mada vjerujem da nije moguće, ali ja moram da pokušam – rekao je Dodik.

Naglasio je da on vodi jedan politički blok koji je vladajući u Republici Srpskoj i da mu je odgovornost i personalna i politička veoma velika.

- Zato mislim da bi sada u okviru novog kapaciteta predsjednika Karana trebalo da sjednu svi politički faktori i da počnu da razgovaraju, bar mi hoćemo – rekao je Dodik.

On je rekao da niko iz opozicije nije ništa rekao za dolazak sarajevske petorke na potpisivanje sporazuma u Banjoj Luci.

Na pitanje treba li BiH treći entitet, Dodik je odgovorio da je to stvar muslimana i Hrvata, a da on nema ništa protiv toga.

- Nemojte dirati u teritoriju Republike Srpske, nemojte dirati u naše nadležnosti koje imamo u skladu s Ustavom. Pomozite nam da decentralizujemo dalje BiH. To je decentralizacija i mi ćemo vidjeti šansu - rekao je Dodik.