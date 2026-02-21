Protesti u nekoliko bh. gradova nakon stravične tramvajske nesreće: Mladi traže odgovornost i sigurnost

U Sarajevu su za danas zakazani masovni protesti s početkom u 12 sati, a ovo bi bili sedmi u nizu koji se održavaju od kada je tramvaj iskočio iz šina 12. februara ove godine i usmrtio mladića Erdoana Morankića iz Brčkog.

U ovoj nesreći je teške tjelesne povrede zadobila djevojka (17) koja je i dalje u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu.

U Sarajevu će okupljanje biti ispred Zemaljskog muzeja u BiH.

Na proteste su pozvali Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo, a nakon poziva mladih da uz njih stanu kolege i akademska zajednica. Mladi su poručili kako je ova tragedija jedna u nizu, a da za prethodne niko još nije odgovarao.