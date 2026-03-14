Završeni deseti protesti u Sarajevu nakon tramvajske nesreće: Učesnici hodali do Sebilja

Neformalna grupa mladih danas se okupila ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kako ni izrazili svoje nezadovoljstvo. Ovo je deseti protest od tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara 2026. godine, u kojoj je život izgubio mladi student Erdoan Morankić (23), dok su četiri osobe povrijeđene, uključujući jednu djevojku (17) koja je teško povrijeđena. Ona je nakon mjesec dana od tragedije izašla iz Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

14:14 - Građani se od Baščaršije kreću ka ulici Zelenih Beretki. Organizator je poručio: "Izlazite napolje".

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14:03 - Demonstranti idu ka Sebilju. Uzvikuju "Palestina", pa potom "Iran".

13:50 - Protestna šetnja prema Sebilju. Građani skandiraju: "Hoćemo pravdu". 13:30 - Protestna kolona je krenula ka Vječnoj vatri, a potom će se demonstranti s transparentima kretati ka Baščaršiji. Poručuju: "Izlazite napolje".

13:26 - Jedan od prisutnih koji se obratio demonstrantima i pozvao je na protestnu šetnju do Sebilja. Protestima se pridružio veći broj građana kako je tekla šetnja. 13:17 - Prisutnima se u blizini Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva obratio i Muamer Drapić, otac preminule Džejle Drapić.

Osvrnuo se na događaj napada na njegovu suprugu, Džemilu Drapić. - Brutalni napad policije na moju suprugu, zato što je štitila jednu osobu. Tada je došlo do incidenta sa policijom... - kazao je Muamer Drapić, koji je opisao događaj te naveo da mu je supruga Džemila srčani i bubrežni bolesnik. - Podnio sam krivične prijave. Pet do 12 su je uhapsili. Kroz Ferhadiju su je vodili ko najvećeg ratnog zločinca. Kod mene je supruga srčani i bubrežni bolesnik. Jetra joj je oštećena. Pije lijekove nakon ubistva našeg djeteta. Ovo moraju Katica i Ramo da čuju.

13:08 - Nedžad Kahrimanović, brat ubijene Amre Kahrimanović došao je iz Tuzle i danas se obratio na protestima u Sarajevu. - Ovdje sa nama je i otac Ajle Nuhanović, koji ne može da govori. Dijete, koje je ubijeno sa 187 km/h. Čovjek je bio pijan i drogiran. Vi ne možete da vjerujete kad nečija mama, ide u 7 sati Vilsonovim šetalištem i padne drvo na nju. Gdje je taj Uk danas među ovom djecom - poručuje između ostalog Kahrimanović.

Poručuje da Memić vodi bitku deset godina, a on dvije godine. - Čampara, on je ološ. Ramo Isak jučer kaže: "Dobio sam šećer". Šećer on dobio zato što mu je Pašić pričao nešto na TikToku. A meni govore da nema istrage. Ima nešto u tom djetetu koji je imao samo desetke, Erodanu - kaže Kahrimanović. Poručio je i da su dekani korumpirani.

12:56 - Građani su pristigli kod zgrade Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

12:43 - Demonstranti pristižu na Skenderiju.

12:33 - Blokiran je saobraćaj kod Sarajevo City Centra (SCC). Građani se kreću prema Skenderiji. Neki od demonstranata u rukama nose i zastavu Palestine.

12:30 - Građani izlaze na ulice. Saobraćajnica još nije blokirana. Prisutni demonstranti pozivaju građane da izađu na protest, posebno one koji sjede u baštama kafića. 12:29 - Mladi skandiraju "Jovanović "Ella".

12:28 - Demonstranti skandiraju "Ruke su vam krvave". 12:23 - Počinje protestna šetnja. Okupljeni skandiraju "Hoćemo pravdu", što je bila i ranija poruka s protesta.

12:22 - Jedan od organizatora, Samir Hrnjica, poručuje da neće odustati od protesta, odnosno svojih zahtjeva. Građani će stati sa transparetnima ispred Zemaljskog muzeja BiH, nakon čega je planirano da krene protestna šetnja ka centru grada.



12:20 - Organizatori pozivaju okupljene da se kreću ka SCC-u. 12:12 - Majka preminule Džene Gadžun, Amila došla je danas na proteste.

Kako je kazala, njihova borba za pravdu traje već četiri godine.

Amila Gadžun . Avaz Amila Gadžun . Avaz

- Mi evo četiri godine se borimo za pravdu. Našu Dženu je ubio sistem. Mnogo više naroda treba da izađe na proteste. Ne samo mi kojima je dijete ubio sistem, nego i oni da im sistem ne ubije dijete - poručila je Gadžun.

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12:08 - Jedan od učesnika protesta jasno je poručio da: "Ovako više ne može".

12:06 - Jedna od prisutnih djevojaka nosi transparent "Ko je sljedeći?", "I Biće pravde tek kad ovo carstvo padne". 12:02 - Jedan od studenata nosi transparent na kojem piše ime "Erdoan". 12:00 - Ipak, kako javljaju reporteri "Avaza", na licu mjesta nalazi se vrlo malo građana. Grupe studenata polako se okupljaju.