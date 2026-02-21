Tuzlaci odali počast Erdoanu Morankiću i podržali proteste u Sarajevu

Na Trgu slobode u Tuzli danas su se okupili građani kako bi pružili podršku protestima u Sarajevu te odali počast nastradalom Erdoanu Morankiću. U znak sjećanja zapaljene su svijeće, a okupljeni su poručili da su solidarnost i zajedničko djelovanje ključni u ovakvim trenucima.

- Ja sam iz Brčkog i momka koji je poginuo u Sarajevu sam lično poznavao. Išli smo zajedno u školu, poznajem mu brata i roditelje. Izašao sam ovdje najprije da bih se solidarisao s ovim narodom u Sarajevu koji je izašao da protestuje, da pokažem da ima i nas ovdje u Tuzli kojima je stalo i da pružim podršku porodici Erdoana - rekao je student Denis Muharemović.

Jedna od učesnica skupa istaknula je da želi poslati poruku podrške mladima koji su trenutno na ulicama Sarajeva, ali i porodici Erdoana Morankića.