MUP KS: Na protestima u Sarajevu je bilo oko 6.000 građana

Na današnjim, sedmim protestima u Sarajevu, organizovanim povodom tramvajske nesreće, okupilo se oko 6.000 građana. Ovu informaciju potvrdili su iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo nakon završetka skupa.

Protesti su počeli u 12:00 sati, a završeni su oko 15:30, pri čemu nije zabilježen nijedan incident.

Mirna šetnja i ovoga puta krenula je od Zemaljskog muzeja, odnosno s mjesta gdje se dogodila tramvajska nesreća. Građani, predvođeni mladima, kretali su se preko Skenderije do zgrade Tužilaštva Kantona Sarajevo, a potom su se Titovom ulicom, pored zgrade Predsjedništva, vratili na početnu lokaciju ispred muzeja, gdje je skup i okončan.

Organizatori su najavili nastavak protesta, ali nisu precizirali datum narednog okupljanja. Ipak, iznijeli su nove zahtjeve.

Zatražili su hitno sazivanje Skupštine Kantona Sarajevo i imenovanje nove vlade, ali ne u dosadašnjem sastavu. Također traže transparentnu istragu o tramvajskoj nesreći, otpis dugova GRAS-u, slobodu okupljanja i pravo na proteste, kao i temeljitu obnovu javnog prijevoza.