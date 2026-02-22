Davor Dragičević: "Dodik traži advokata da se dogovorimo, ministar pravde grli ubice Davida"

U emotivnom i potresnom izdanju emisije "Face to Face" na FACE televiziji, ujedinjeni u bolu i borbi za pravdu, gostovali su roditelji i članovi porodica čije su tragedije postale simboli nefunkcionalnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Muriz Memić, Davor Dragičević, Ana Mrnjavac, Amila Gadžun, Muamer Drapić i Nedžad Kahrimanović uputili su dramatične optužbe na račun tužilaštava i sudova, tvrdeći da sistem štiti zločince umjesto žrtava.

Zajednički imenitelj svih ispovijesti bila je konstatacija da porodice ubijenih i stradalih u zakonskim okvirima BiH nemaju gotovo nikakva prava, dok optuženi i njihovi pravni timovi koriste sve rupe u zakonu kako bi obesmislili suđenja.

Pravosuđe kao "rak-rana" društva

Ana Mrnjavac, majka brutalno ubijenog Denisa Mrnjavca, ukazala je na apsurdnu situaciju u kojoj se ubice vraćaju normalnom životu, dok porodice žrtava ostaju prepuštene same sebi.

- Ubice su odslužile kazne, dobile poslove i porodice, dok mi kao žrtve nemamo pravo čak ni na advokata koji bi nas zastupao – sve je u rukama tužioca - izjavila je Mrnjavac.

Slična ogorčenost vlada i kod porodice Gadžun. Amila Gadžun je istakla da se proces za smrt njene kćerke Džene namjerno opstruiše stalnim odgađanjima.

- Sudije se boje advokata. Dozvoljavaju im da viču na njih, dok vlasnici klinika koji su učestvovali u procesima dobijaju još bolje pozicije - kazala je Gadžun.

Optužbe za korupciju i "duboku državu"

Davor Dragičević i Muriz Memić, koji godinama vode bitke za istinu o smrti svojih sinova Davida i Dženana, ponovili su da su pravosudne institucije pod direktnom kontrolom politike i mafije. Dragičević je poručio da je pravosuđe "zločinačko" i uvezano, dok je Memić tužioce nazvao saučesnicima u prikrivanju dokaza.

- Prevareni smo na desetine sastanaka u Tužilaštvu BiH. Oni godinama glume da rade, a zapravo samo sakrivaju istinu - poručio je Memić.

- Za mene nisu bogovi. Pravosuđe je rak-rana države BiH. To je zločinačko Tužilaštvo gdje su svi uvezani. Vjerujem u mladost ove države koja neće biti izmanupulisana. Neka se ne obaziru i ne slušaju nikog. Nema samo idu ka svojim ciljevima. Ovome se mora stati ukraj. Meni su ubili dijete. MUP RS-a za mene će do kraja života ostati zločinački. Kad sam bio kod tebe, bio sam siguran da će me čekati svi pripadnici policije da me uhapse. Muk! Znači Davor Dragičević je upravu ovo što priča. Zadnje ročište ne dolaze, a tužili su mene za klevetu. Znači, direktno priznanje da su mi ubili dijete. Zašto niste došli na suđenje, nego ste se povukli. A oni su tu tužbu podigli protiv mene. Isto tako kao što je i Milorad Dodik podigao tužbu protiv mene, a sad se s advokatom nagađa da se nešto dogovorimo - rekao je Dragičević.

Tragična sudbina maloljetne Džejle Drapić dodatno je podgrijala sumnje u stručnost i moralnost zdravstvenog sistema. Njen otac, Muamer Drapić, upozorio je na problem kupljenih diploma i neznanja koje je njegovo dijete koštalo života. "Nismo mogli dobiti nalaze svog djeteta. Tužiteljica je uklonjena, sve se pakuje da nas ušutkaju", izjavio je Drapić.

Poruka mladima i strah od zaborava

Uprkos godinama bezuspješne borbe, porodice su poručile da vjeruju u novu generaciju koja neće biti izmanipulisana političkim igrama. Nedžad Kahrimanović je naglasio da se društvo osjeća poniženim od strane onih koji bi trebali provoditi zakon. "Tužioci se ponašaju kao bogovi, a nama se smiju u lice", zaključio je Kahrimanović.

Učesnici emisije su se složili da je jedini način da se stane u kraj nepravdi masovni građanski pritisak i potpuna reforma pravosudnog sistema, koji trenutno, prema njihovim riječima, služi kao štit "dubokoj državi".