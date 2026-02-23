Trogodišnji projekt "Putevima vodopada" usmjeren jačanju održivog turizma u BiH

Nakon uspješno završenih obuka u organizaciji udruženja LiNK i međunarodne nevladine organizacije CISP BiH, prošle sedmice u Bihaću, Jajcu i Travniku održane su info sesije tokom kojih su pružene konkretne upute polaznicima treninga kako da svoje poslovne ideje uspješno prijave na javni poziv projekta "Via delle Cascate".

Projekt "Via delle Cascate/Putevima vodopada: Podrška razvoju održivog turizma u centralnoj i sjeverozapadnoj Bosni" u naredne tri godine provodit će se na području Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona, i to u općinama Jajce, Travnik i Bihać.

Ukupna vrijednost projekta je 1,8 miliona eura, a finansira se s ciljem promocije održivog turizma u BiH kroz unaprjeđenje prirodne i kulturne baštine, te podršku lokalnim zajednicama.

Projekt predviđa kreiranje turističko-kulturne mape "Via delle Cascate/Putevima vodopada", promociju kulturnih, prirodnih i povijesnih vrijednosti ovog područja i jačanje gospodarskih kapaciteta s ciljem stvaranja novih radnih mjesta.

Kroz svoje aktivnosti projekt potiče ekološki prihvatljiv turizam i zaštitu okoliša, pruža podršku lokalnim poduzećima i zajednicama u razvoju turizma, promovira prirodne ljepote i kulturnu baštinu BiH na međunarodnom nivou.

Javni poziv u okviru ovog projekta, koji financira Talijanska agencija za razvojnu suradnju (AICS), a implementira CISP s partnerima LiNK i IPSIA, direktna je prilika da neki biznis dobije potrebnu podršku za osnaživanje turističke ponude, jačanje lokalne ekonomije i održivi razvoj zajednica, priopćeno je iz CISP-a.

Rok za prijavu je 16. marta do 15 sati, a prijave su dostupne na linku.