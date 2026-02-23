U Brčkom održano mirno okupljanje za Erdoana Morankića: Učenici i građani zajedno odali počast mladom umjetniku

U tišini koja je danas prekrila Trg mladih, ispred Gradske galerije Brčko, okupljeni učenici brčanskih srednjih škola odali su počast tragično nastradalom sugrađaninu Erdoanu Morankiću, koji je 12. februara ove godine izgubio život u tramvajskoj nesreći u Sarajevu. Mirno okupljanje pod nazivom „Zajedništvo u tišini“ bilo je više od skupa – bilo je zajedničko srce koje kuca u bolu.

Bijele ruže položene pored fotografije mladog slikara svjedočile su o čistoći duše koju smo izgubili. Njegovi prijatelji čitali su poruke, dok su suze govorile više od svake izgovorene riječi.

"Umjetnička duša koja je spajala ljude"

Dijana Živković, njegova školska drugarica i jedna od najbližih prijateljica, kroz suze je opisala Erdoana:

- Mogu reći da smo bili najbolji prijatelji. Bio je složena, ali predivna ličnost. Umjetnička duša. Iako mlad, stvarao je nevjerovatna djela. Nije slikao zbog novca – poklanjao je svoje radove prijateljima. Jednu njegovu sliku nosim sa sobom gdje god da odem. Selila sam se tri puta, ali ona ide sa mnom. U svakom stanu je imala svoje mjesto, kao što on ima mjesto u mom srcu - rekla je Živković, prenosi Radio Brčko.

Podsjetila je da je Erdoan uvijek podržavao mlade, razgovarao o društvenim problemima i vjerovao da mladost treba da bude glasna i hrabra.

- Tragično je što su se sada mladi u Sarajevu i Bosni i Hercegovini ujedinili upravo zbog njega. Ali to je bilo u njegovom duhu – da spaja ljude - kroz jecaj je rekla Dijana.

Gubitak koji boli cijelu zajednicu

Tarik Hogić, prijatelj iz osnovne i srednje škole, govorio je u ime učenika i profesora Gimnazije „Vaso Pelagić“:

- Danas stojimo u tišini koja govori više od riječi. Opraštamo se od prijatelja, školskog druga, mladića koji je nosio mir i vedrinu. Bio je kulturan, inteligentan, uvijek spreman da pomogne. Ostavio je neizbrisiv trag – u našim učionicama, u razgovorima, u srcima - poručio je Hogić.

Građani Brčkog, čak i oni koji ga nisu lično poznavali, osjetili su gubitak kao ličnu ranu. Nemanja Ostojić kazao je:

- Žao mi je momka, žao mi je njegove porodice. Ovo će se pamtiti godinama. Nadamo se boljim vremenima, sistemu koji će čuvati živote, a ne ih uzimati - prenosi Radio Brčko.

Sa skupa je upućena i poruka solidarnosti mladima u Sarajevu i širom zemlje, uz apel da se riješe problemi zastarjelog tramvajskog sistema kako se ovakve tragedije više ne bi ponovile.

Predstavnik organizatora skupa, maturant Radivoje Blagojević, istakao je da okupljanje nije samo čin tuge, već i poziv na trajno sjećanje:

- Naš jedini zahtjev je da Brčko distrikt obezbijedi prostor u svrhu osnivanja legata, odnosno umjetničke ostavštine Erdoanovih radova. Da njegove slike ne ostanu samo uspomena u našim domovima, već da dobiju mjesto dostojno njegovog talenta. To je minimum poštovanja koji mu dugujemo, te da legat nosi ime po njemu - rekao je Blagojević.

Boje i dobrota koje nastavljaju da žive

Danas je Brčko ćutalo, ali ta tišina nije bila prazna – bila je ispunjena bolom, ljubavlju i poštovanjem učenika srednjih škola, koji su tokom okupljanja držali transparente i slike mladog umjetnika.

Erdoan Morankić više nije među nama, ali njegove boje, dobrota i vjera u mlade nastavljaju da žive, poručeno je sa skupa na kom su osim više stotina učenika prisustvovali i njihovi profesori te brojni građani.