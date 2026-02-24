Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AUTENTIČNO TUMAČENJE

Šmit dao Amidžiću rok od jednog dana: Novac za izborne tehnologije mora biti odmah operativan

Navodi se da je cilj ovog akta je da ukloni pravne dvojbe u vezi s praksom primjene zakonskih odredbi, koje se prvenstveno odnose na raspodjelu i operativnu dostupnost sredstava iz profita Centralne banke BiH

Šmit neće tolerisati opstrukcije Amidžića. Fena

S. S.

24.2.2026

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit objavio je autentično tumačenje Odluke kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH od 17. jula 2025. godine. Kako se navodi u tumačenju objavljenom na stranici OHR-a, cilj ovog akta je da ukloni pravne dvojbe u vezi s praksom primjene zakonskih odredbi, koje se prvenstveno odnose na raspodjelu i operativnu dostupnost sredstava iz profita Centralne banke BiH namijenjenih za finansiranje uvođenja novih tehnologija za Opće izbore 2026. godine.

Šmitovo tumačenje dolazi nakon što je ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (SNSD) u više navrata tražio od Vijeća ministara BiH da, mimo odluke visokog predstavnika, donese posebnu odluku kojom bi se omogućila operativnost neutrošenih sredstava. Prema autentičnom tumačenju visokog predstavnika, jasno je utvrđeno da „operativni dio Odluke (članak 1. do 10.) … ne zahtijeva dodatne provedbene akte kako bi imao puni pravni učinak”, što znači da sredstva raspoređena Odlukom moraju biti dostupna i operativna bez donošenja dodatnih odluka ili uslova. Šmit je ovim aktom jasno dao do znanja Amidžiću da Ministarstvo finansija i trezora i drugi organi ne mogu odugovlačiti s implementacijom Odluke usljed navodnih proceduralnih nedoumica.

- Odlukom se izričito predviđa višegodišnji finansijski okvir koji obuhvata fiskalnu 2025. i fiskalnu 2026. godinu, u cijelosti usklađen s Vremenskim okvirom implementacije sadržanim u Studiji izvodljivosti, kojim se utvrđuju faze i rokovi za obje fiskalne godine radi osiguranja operativne spremnosti za održavanje Općih izbora u oktobru 2026. godine. Stoga su nadležni organi u zakonskoj obvezi da donesenu Odluku provedu onako kako ona glasi, bez postavljanja dodatnih tehničkih ili proceduralnih preduvjeta, čime se osigurava pravodobno uvođenje izbornih tehnologija predviđenih za potrebe održavanja Općih izbora u listopadu 2026. godine i time štiti integritet i transparentnost izbornog procesa - navodi se u tumačenju.

Konkretno, to znači da su sredstva za uvođenje novih izbornih tehnologija praktično „zaključana“ za tu namjenu i da ne postoji prostor za dodatna tumačenja ili administrativna uslovljavanja.

Prema članu 3. Odluke, novac raspoređen iz dobiti Centralne banke BiH za CIK BiH, u iznosu i za period preciziran Studijom izvodljivosti, smatra se osiguranim za nabavku izbornih tehnologija za Opće izbore 2026. godine. Time je otklonjena dilema da li su ta sredstva privremena ili podložna dodatnim odlukama izvršne vlasti. Dalje se precizira da se, u skladu s članovima 4. i 5. Odluke, sva neutrošena sredstva automatski prenose u budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, i to striktno u skladu s njihovom namjenom – za nabavku izbornih tehnologija i pratećih usluga koje provodi CIK. Dakle, novac ostaje u sistemu i ne može biti preusmjeren za druge svrhe.

Šmit je dodatno naglasio da sredstva doznačena po ovoj Odluci moraju ostati na raspolaganju CIK-u tokom cijele fiskalne 2026. godine, čime se osigurava kontinuitet finansiranja projekta i poštivanje rokova definisanih Studijom izvodljivosti.

Autentičnim tumačenjem se izričito navodi da je ministar Amidžić dužan bez odlaganja prenijeti sva neutrošena sredstva u fiskalnu 2026. godinu i osigurati njihovu dostupnost za predviđenu svrhu, i to u roku od u roku od jednog dana od dana objavljivanja Autentičnog tumačenja na zvaničnoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika. Ukoliko ministar ne postupi u tom roku, obaveza i ovlaštenje automatski prelaze na zamjenika ministra, koji je dužan izvršiti prijenos sredstava bez odlaganja.

- Nalog ili bilo koji drugi akt potpisan od strane ministra financija i trezora ili zamjenika ministra financija i trezora u svrhu izvršenja prethodno navedenih obveza smatrat će se pravno dostatnim za njegovo potpuno izvršenje. Provedba takvog naloga ili bilo kojeg drugog akta neće biti uvjetovana bilo kakvim dodatnim proceduralnim, tehničkim ili formalnim zahtjevima predviđenim pravilima o administrativnom i uredskom poslovanju, pravilima o uporabi službenih pečata ili bilo kojim drugim internim aktom kojim se propisuju druge formalne pretpostavke. Ukoliko po okončanju fiskalne 2026. godine preostanu sredstva koja su Odlukom dodijeljena i namijenjena za potrebe uvođenja izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, a koja Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije utrošila, navedena sredstva mogu se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine osigurati bilo putem njegovog redovitog financiranja, bilo kao dio rashoda potrebnih za financiranje izbora. Također, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine može podnijeti prijedlog Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da donese odluku kojom se preostala sredstva prepoznaju kao dio istog višegodišnjeg investicijskog projekta ili projekta posebne namjene te time prenesu u naredne budžetske godine, sukladno odredbama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine - stoji u Šmitovom tumačenju.

Ovim tumačenjem visoki predstavnik je praktično zatvorio prostor za različite manipulacije i jasno precizirao da su sredstva za uvođenje izbornih tehnologija obavezna, operativna i pravno zaštićena, s precizno definisanom odgovornošću Ministarstva finansija i trezora za njihovu provedbu.

# SRĐAN AMIDŽIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
PRIKAŽI KOMENTARE (64)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.