Šmit dao Amidžiću rok od jednog dana: Novac za izborne tehnologije mora biti odmah operativan

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit objavio je autentično tumačenje Odluke kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH od 17. jula 2025. godine. Kako se navodi u tumačenju objavljenom na stranici OHR-a, cilj ovog akta je da ukloni pravne dvojbe u vezi s praksom primjene zakonskih odredbi, koje se prvenstveno odnose na raspodjelu i operativnu dostupnost sredstava iz profita Centralne banke BiH namijenjenih za finansiranje uvođenja novih tehnologija za Opće izbore 2026. godine.

Šmitovo tumačenje dolazi nakon što je ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (SNSD) u više navrata tražio od Vijeća ministara BiH da, mimo odluke visokog predstavnika, donese posebnu odluku kojom bi se omogućila operativnost neutrošenih sredstava. Prema autentičnom tumačenju visokog predstavnika, jasno je utvrđeno da „operativni dio Odluke (članak 1. do 10.) … ne zahtijeva dodatne provedbene akte kako bi imao puni pravni učinak”, što znači da sredstva raspoređena Odlukom moraju biti dostupna i operativna bez donošenja dodatnih odluka ili uslova. Šmit je ovim aktom jasno dao do znanja Amidžiću da Ministarstvo finansija i trezora i drugi organi ne mogu odugovlačiti s implementacijom Odluke usljed navodnih proceduralnih nedoumica.

- Odlukom se izričito predviđa višegodišnji finansijski okvir koji obuhvata fiskalnu 2025. i fiskalnu 2026. godinu, u cijelosti usklađen s Vremenskim okvirom implementacije sadržanim u Studiji izvodljivosti, kojim se utvrđuju faze i rokovi za obje fiskalne godine radi osiguranja operativne spremnosti za održavanje Općih izbora u oktobru 2026. godine. Stoga su nadležni organi u zakonskoj obvezi da donesenu Odluku provedu onako kako ona glasi, bez postavljanja dodatnih tehničkih ili proceduralnih preduvjeta, čime se osigurava pravodobno uvođenje izbornih tehnologija predviđenih za potrebe održavanja Općih izbora u listopadu 2026. godine i time štiti integritet i transparentnost izbornog procesa - navodi se u tumačenju.

Konkretno, to znači da su sredstva za uvođenje novih izbornih tehnologija praktično „zaključana“ za tu namjenu i da ne postoji prostor za dodatna tumačenja ili administrativna uslovljavanja.

Prema članu 3. Odluke, novac raspoređen iz dobiti Centralne banke BiH za CIK BiH, u iznosu i za period preciziran Studijom izvodljivosti, smatra se osiguranim za nabavku izbornih tehnologija za Opće izbore 2026. godine. Time je otklonjena dilema da li su ta sredstva privremena ili podložna dodatnim odlukama izvršne vlasti. Dalje se precizira da se, u skladu s članovima 4. i 5. Odluke, sva neutrošena sredstva automatski prenose u budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, i to striktno u skladu s njihovom namjenom – za nabavku izbornih tehnologija i pratećih usluga koje provodi CIK. Dakle, novac ostaje u sistemu i ne može biti preusmjeren za druge svrhe.